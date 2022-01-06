快訊／女清潔工「歌友會打麻將」畫面曝！　牌咖距離極近危險了

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園機場群聚風暴延燒，目前累計8確診。值得關注的是，其中一名確診的女清潔工在中壢金嗓歌友會兼差，不但連5天到歌友會報到，跨年夜更前去現場打麻將。如今監視器畫面曝光，房間內擺放數張麻將桌，確診女清潔工進場時雖有戴口罩，但打牌時監視器只拍到背影，不確定是否有脫下口罩；但無論如何，同桌的3名牌咖都與女清潔工距離極近、且接觸時間又長，感染風險相當高。

▲桃機確診女清潔工1日凌晨與另外3人在歌友會房間內打麻將。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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根據衛生局疫調指出，該女跨年（12/31）晚間8點半曾前往歌友會，並在房間裡面打麻將。不過，金嗓歌友會長陳中央則表示，該女跨年雖有來過會館，但礙於人數限制，並未參加跨年晚會，而是在元旦（1/1）凌晨0時許才進到會館，與工作人員一起打掃、到棋藝社打牌，停留時間約3小時。

陳中央表示，該名女清潔工也是金嗓歌友會會員，平時就會來打牌，但很少唱歌，平時會到歌友會上晚上10點到早上6點的大夜班，跨年夜當天她應該是休假，沒有參與跨年活動，是在餐會結束後才進來打麻將。

▼女清潔工進入房間時有戴口罩，但打麻將時不確定是否脫下。（圖／記者沈繼昌翻攝）