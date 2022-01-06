▲大破口？！確診清潔工5天都來，金嗓歌友會成員不只中壢人。

▲金嗓歌友會成員不只中壢人。（圖／徐姓市民提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場確診清潔工，連續5天去中壢榮民南路上的金嗓歌友會，由於金嗓歌友會在跨年舉辦盛大的聯誼餐會，引發地方緊張！據地方人士指出，成立18年的金嗓歌友會，由前中壢市代陳中央擔任創會長，成員有千人，但不只是中壢人，還有來自市內八德、龍潭、平鎮、桃園等區會員民眾，定期舉辦聚會唱歌、跳舞、健行等活動，經營健康快樂，是會員精神寄託場合。

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▲▼跨年夜活動很熱鬧。（圖／翻攝魯明哲臉書）



地方人士說，陳中央為人豪邁，提供自家的大片土地，除大部分做為停車場，另一部分做為自己創會的金嗓歌友歌唱協會(簡稱金嗓歌友會)會址，來這裡唱歌的會員以銀髮族居多數，因停車很方便，會員們多半私下稱是大停車場，位於一旁的金嗓歌友會則自稱是小巨蛋廣場，每月定期慶生會，總是會吸引許多民代出席，和大家博感情。

▲金嗓歌友會創會長陳中央。（圖／ET資料照）

因此，事發後，市府除了成立採檢站，呼籲在(去年12月29日到今年1月2)來金嗓歌友會參加跨年聚餐或活動的歌友們，快來接受採檢，杜絕疫情破口出現，市府同時也私下了解這幾天有那些民代出席金嗓活動。據調查，金嗓歌友會跨年聯誼餐會當天只有一名市議員參選人到場。

▲金嗓歌友會定期慶生會，總是會吸引許多民代出席，和大家博感情。（圖／徐姓市民提供）



又，金嗓歌友會在疫情期間配合防疫關閉了一陣子，直到疫情緩解後，改以戶外停車場供會員唱歌、跳舞，此次跨年夜在會址大停車場舉辦聯誼餐會，依往例進行新卸任會長交接、並頒發年度績優團隊獎金與獎品，當天約有近千會員參加，場面相當熱絡。