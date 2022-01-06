歌友會席開82桌800多人跨年嗨翻天　至中午為止僅380人受檢

▲位於中壢區的金嗓歌友會因有兼差打工的女清潔員確診，衛生局6日清晨開始安排所有成員接受PCR篩檢。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場女清潔員被篩檢確診後，衛生局疫調查出該女在今年元旦前後連續5天前往中壢區金嗓歌友會，6日清晨開始安排800餘位參與跨年餐會的人員接受PCR篩檢，其中很多人根本不知道有會員確診，至昨晚才臨時被通知篩檢，心中七上八下擔心有染疫風險；衛生局強調，已由協會通知所有成員到場接受篩檢，但統計截至中午為止，僅有380人接受篩檢，下午也將持續提供篩檢。

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▲立委魯明哲6日上午針對中壢區金嗓歌友會因女清潔員確診，籲請桃園市衛生局盡速完成篩檢。（圖／記者沈繼昌攝）

國民黨籍立委魯明哲於5日在其臉書發文指稱，金嗓歌友會跨年夜舉辦歌友會影片與照片，傳出有確診者曾在前後幾天出現，但當晚席開82桌幾乎湧進千人以上，照片與影片擠爆會場，當天現場擁擠丶採圓桌餐飲方式，舞台上幾乎沒什麼人戴口罩，怎麼會不讓人憂心疫情會傳播出去。

▲位於中壢區的金嗓歌友會因有兼差打工女清潔員確診，金嗓歌友會調閱當晚監視器畫面，藍色女子就是確診女。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局表示，根據疫調查出，確診女清潔員並未在當天跨年晚會上出現，是在跨年夜後在會館房間內打麻將，目前已針對接觸者進行過濾實聯制，並於今6日上午7時30開始在金嗓歌友會會館舉行PCR全面篩檢，已委由敏盛醫院醫療團隊協助會員進行全面採檢，截至中午為止統計，受檢會員人數為380人，下午1時開始繼續提供會員篩檢服務。

▲桃園金嗓歌友會因出現確診女清潔員連5天到會館，會長陳中央調閱監視器證實。（圖／記者沈繼昌翻攝）

金嗓歌友會會長陳中央也指出，12月31日跨年晚會有會員與眷屬800多人參加，活動採需事先報名制，從晚上9時進行到12時為止。但根據協會了解，確診女清潔員並未報名跨年晚會活動，而是在跨年晚會後，約凌晨零時13分進入會館，當時會館內僅剩約十餘人，歌友會已提供名單給衛生局，也會協助通知會員接受採檢。

陳中央還說，這兩天警方與衛生局人員曾前往歌友會調閱相關監視器，確認確診者是元旦凌晨12點左右到，當時跨年晚會已結束，僅剩十餘人在現場幫忙清潔，確診者後來找了幾位會員打牌，約待了3小時後才離開。此外，確診者也曾在2、3日下午到會館打牌，大概都停留約3小時左右，相關接觸者大概有十餘人，他已將相關訊息通報衛生局已警方掌握。

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