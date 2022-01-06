蔡英文細數林昶佐3大表現　在地服務、國會問政、國際宣傳全做了

▲蔡英文陪同林昶佐參拜廣照宮。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

面對9日「罷昶」投票，總統蔡英文6日特別親自到萬華廣照宮參拜，力挺無黨籍立委林昶佐。蔡英文在致詞時表示，林昶佐不僅有在地服務、國會表現出色，還幫台灣推動國際宣傳等三大表現，希望大家週末能投下「不同意罷免」票。

為力挺林昶佐，蔡英文特別安排到萬華廣照宮參拜，率領前國策顧問黃承國、內政部長徐國勇、宜蘭市長江聰淵等大咖，一起深入萬華地方基層。蔡英文致詞時說，她很高興到廣照宮，看到大家很高興，這兩年來台灣經歷好很多，但來不及回來謝票，就有疫情發生。

蔡英文說，這兩年大家一起度過疫情，萬華受到疫情衝擊，她真的很感謝廣照宮香火鼎盛的地方，宗教中心可以保庇我們萬華，可以平安渡過這次疫情考驗。

蔡英文表示，神明給我們保庇，大家也很團結守住疫情防線，我們也希望疫情可以穩定生活可以如常，最近疫情也比較緊張，還是要注意防疫，口罩要帶好，常常要洗手，指揮中心說怎麼做，我們就聽怎麼做。

對於罷免案的紛擾，蔡英文說，政府一方面要防疫，又要發展經濟，還要處理罷免案，雖然民主社會有這機制存在，有人發動就要有義務站出來，遏止這種不必要的罷免案。

對於外界質疑林昶佐沒有地方服務，蔡英文反駁表示，林昶佐的在地服務做很多，連總統府都是他的服務對象，仔細聽就知道他真的盡心盡力在服務，疫情期間防疫紓困就高達900件服務，還有萬華的電線桿地下化。

林昶佐除了照顧在地鄉親，蔡英文說，更重要是他在國會問政表現，公民評鑑也是第一名，六度獲選優秀立委，委員會跟總統有關，就是國防外交，她真是感謝林昶佐對於國防外交政策的支持。

此外，蔡英文更強調，美國先前舉行民主峰會時，林昶佐是亞洲唯一的國會代表去參加的，他為台灣講話，接受很多媒體的專訪，外國媒體在台灣採訪的時候，他帶外國媒體來萬華走一走，替萬華做國際宣傳。

▼蔡英文陪同林昶佐參拜廣照宮 。（圖／記者李毓康攝）

