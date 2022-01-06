血濺北市夜店IKON！酒客打群架1人命危　35警快打壓制拘10煞

記者張君豪／台北報導

台北市信義區松壽路IKON夜店6日凌晨3時許發生酒客衝突事件，其他消費者立刻打110報警，警方出動快打部隊35人到場控制情勢，發現夜店內有13名兩幫酒客發生鬥毆衝突，造成曾姓被害人頭部重傷倒地，雙方人馬還一度打到店外的松壽路上，可見當時鬥毆規模之大！曾姓男子經送醫急救後，醫院發現他腦部出血有生命危險，信義警局動員快打部隊逮捕動手參與鬥毆的10名酒客。

▲台北市信義區IKON夜店6日凌晨發生店內酒客打群架事件，警方逮捕動10人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市信義區IKON夜店6日凌晨發生店內酒客打群架事件，警方逮捕動10人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場逮捕涉及圍毆被害人的白姓（25歲）、鄒姓（24歲）、青姓（23歲）、鍾姓（22歲）、阮姓（21歲）、戴姓（19歲）、古姓（20歲）、陳姓（19歲）、顏姓（19歲）、吳姓（19歲）等10人到案，訊後並依觸犯《刑法》聚眾鬥毆、重傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

根據信義警方調查，上述人員在夜店內飲酒作樂，與隔壁包廂的陳姓、林姓、曾姓酒客發生口角衝突，加上雙方均有飲酒一言不合大打出手。

其中曾姓男子（20歲）被亂拳打中頭部倒地，經警方緊急送醫後發現有腦出血現象，目前仍在醫院內觀察治療，加上現場動手助威共犯超過10人，信義警方事後加強夜店區晚間勤務規劃，允諾會投入更多警力及巡察密度維護民眾安全。



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