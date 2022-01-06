陳時中認Oｍicron進入本土！沒搭交通車也染疫「群聚案情更複雜」

記者洪巧藍／台北報導

桃機群聚已經擴大為8人確診，當中有4人確認感染Omicron，指揮官陳時中今日坦言「Omicron已經進到本土」。昨晚前進指揮所調查發現桃機清潔人員交通車有混搭情況，疑似問題來源，不過陳時中今日也提到，新增幾例個案有部分職場與交通車沒有直接接觸，案情更複雜，要等相關報告清楚才能判別。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增3例本土個案，都是桃機外包清潔人員，目前群聚累積8人，包含7名桃機清潔人員、1名防疫計程車司機。

指揮中心昨晚公布，新增三案Ct值分別為33.8、23.4及19.5，和先前清潔人員都是二航廈大夜班，主要可能接觸點在於交通車，且初步瞭解交通車有未按規劃混搭問題。





▲案17230關聯圖。（圖／指揮中心提供）

而這3人Ct值有高有低，似乎「不只一波傳染」。陳時中說，目前看起來案17307的Ct值相對高，症狀看來比較早，但個案是多點進來、多條線，現在狀況比較複雜，等更清楚些再報告，現在猜測幾波傳染意義不大。

至於交通車混搭狀況，陳時中說，新增3人其中有1人調查不是很清楚，其餘搭乘固定路線為中壢線與八德線，也並非只個案混搭，是其中有混搭狀況。至於交通車混搭是否群聚關鍵原因，陳時中表示，本來所謂的交通車的群聚為最主要的關切點，不過最近多這幾位相關職場跟交通車沒有直接的接觸，情況又更複雜了，等相關資訊更清楚之後才能作個別判定。

至於基因定序，原先已知第一例清潔人員案17230與防疫計程車司機17240感染Omicron，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新確認2名清潔員（案17238、17239）也感染Omicron變異株，目前累積4人感染Omicron，會進一步比對關連；另案17239曾經到歌友會，共有800多人匡列，487人已經採檢。