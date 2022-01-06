2慣竊紫南宮偷錢母　警3小時逮人...主嫌：有買家出價

記者高堂堯／南投報導

竹山紫南宮新發行虎年錢母，元旦當天吸引多達10萬人排隊領取、人氣超旺，但也引發偷兒「虎視眈眈」；2名男子4日凌晨摸黑前往、意圖潛入偷取錢母禮盒時失風，主嫌迅速逃離現場，警方獲報後先逮捕另一名嫌犯，也掌握主嫌行蹤，由竹山警分局長親自帶隊前往附近便利超商將他逮捕歸案。嫌犯供稱有買家出價1箱數萬元、才策劃行竊，訊後遭移送法辦。

▲竹山紫南宮發表虎年紀念金銀套幣組，人氣超旺引竊賊覬覦。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

廟方指出，這2名男子於1月4日凌晨3點多前往紫南宮、破壞辦公室鐵窗後，企圖潛入，所幸當場就被廟方保全發現，馬上報警抓人；主嫌見形跡敗露後也隨即逃逸，另一名開車準備接應的嫌犯，則是立刻被趕抵現場的員警逮個正著。

▲▼慣竊破壞紫南宮辦公室鐵窗想偷錢母，竹山警分局長（紅圈）親率隊衝超商逮人歸案。（圖／民眾提供）

竹山警分局隨後也掌握到主嫌身分和行蹤，案發3小時後就發現他在紫南宮附近某間便利商店徘徊，分局長吳詠傑親自帶隊，衝進超商裡喝令該名男子「不准動」，主嫌眼看插翅難飛、只好乖乖就逮；2名男子向警方坦承，有人開價一箱數萬元購買紫南宮新春錢母，因此想到廟裡偷來變現。

▲竹山紫南宮。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

紫南宮主委莊秋安透露，2名嫌犯不但是慣竊，且破壞的鐵窗位於監視器拍不到的死角，若錢母真被他們偷走、警方恐要花更多時間追緝，所幸保全能及時發現，才未讓竊嫌得逞，他也將即時破案歸功於土地公保佑、讓周遭平均年齡偏高的居民們能安心、不用擔心小偷在年關肆虐。