5歲女童淪袋裝屍體！2男路邊抱走「性侵後捅到死」　監視器畫面曝

▲ 俄羅斯5歲女童遭2男性侵殺害。（圖／翻攝自YouTube／Россия 24）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯發生一起恐怖事件，一名年僅5歲的女童在路邊獨自玩耍，遭二名陌生男子擄走後性侵殺害，尋獲時已經成為行李袋中的冰冷屍體。監視器清楚拍下嫌犯抱著女童離開的過程，畫面相當驚悚。初步調查發現，其中一名嫌犯有兒童性犯罪前科，另一名嫌犯則是他的情人。

《鏡報》報導，這起事件發生於俄國西部的科斯特羅馬（Kostroma），5歲女童尼古拉耶娃（Veronika Nikolayeva）獨自在母親工作場所附近的空地玩耍時，二名男子突然靠近，迅速抱著她離開現場，性侵得逞後狂捅數刀將她殺害，屍體藏在行李袋內，4日在一間旅館房間內被發現。

監視器捕捉到二名嫌犯一人抱著女童，一人跟在旁邊，在雪地上快速行走的畫面。儘管女童不斷掙扎並試圖反擊，但周遭路人沒有注意到異狀。她的母親當時不在現場，發現女兒失蹤後報警，警方隨即展開大規模搜索。

俄羅斯聯邦偵查委員會說明，受害者屍體在一家旅館房間裡被發現，已經拘留二名承認謀殺女童的嫌犯。這起案件在當地引發公憤，二人被捕消息一出，當地居民就圍在這家旅館附近，要求警方交出兇手，意圖動用私刑。

44歲男嫌格拉西莫夫（Denis Gerasimov）曾因與未成年少女發生性行為、製作兒童情色物等罪名入獄4年半，去年3月才獲釋。24歲男嫌貝利亞科夫（Vadim Belyakov）是他的男友，二人從他還未成年就開始交往。他們接受審訊時表示是自願犯案，且貝利亞科夫當時曾開口建議格拉西莫夫綁走女童。

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