俄國「火箭殘骸」失控！秒速7.5km急速墜地球　美軍密切監測

▲俄國「安加拉A-5」（Angara-A5）火箭在普列謝茨克航天發射場（Plesetsk Spaceport）發射。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國太空司令部5日表示，俄國「安加拉A-5」（Angara-A5）重型運載火箭推進器失控下墜，美東時間下午4時8分，已從南太平洋上空重返大氣層，但無法確定著陸地點，仍在密切監測中。歐洲太空總署（ESA）指出，火箭殘骸以每秒7.5公里的速度飛行，進入大氣層的緯度可能落在赤道南北緯63度之間。

去年12月，俄羅斯在普列謝茨克航天發射場（Plesetsk Spaceport）發射火箭，旨在測驗新型推進器Persei booster。俄羅斯航太局（Roscosmos）向CNN表示，本次發射是由俄羅斯國防部操作，而後者並未回應。

推進器長約10公尺，加上推進劑後，總重量約20噸。美國麻州「哈佛─史密松天體物理中心」天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）表示，「它原本應該停留在軌道上數千年，火箭卻未能重新啟動」，幸好預期能在大氣層燃燒殆盡，對地面的風險大幅降低。但他認為，去年中國火箭「長征五號B遙二」的失控事故是「特地設計這樣重返地球的，他們刻意把它留在低軌道上。」

▲中國火箭「長征五號B遙二」去年5月失控墜落印度洋。（圖／路透）

大多數太空垃圾在重返大氣層時就會燃燒殆盡，對人類幾乎不構成威脅，但若體積較大且墜落人口密集區，仍可能造成傷害。

歐洲太空總署（ESA）太空垃圾辦公室主任克拉格（Holger Krag）表示，儘管火箭殘骸造成傷害的可能性極低，但「風險仍是真實的，不可忽視」；國際上最佳做法是，人為操作壽命將盡的火箭或太空儀器，使其墜落在無人居住地區，例如偏遠的太平洋。但他指出，每年平均仍有1-200噸的太空垃圾，在未受控制的情況下重返地球。

去年5月，中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）失控墜落印度洋，幸好大部分零件在進入大氣層過程中被摧毀，沒有造成傷亡。但也讓美國航太總署（NASA）痛批，北京對於太空垃圾太不負責任。

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