獨／500天讓執行長性侵被逆轉　哥哽咽憶妹：終於幫你完成一件事

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

新北市政府衛生局一名林姓女職員2020年7月，從衛生局頂樓墜落身亡，其生前也在臉書寫下千字文，痛訴遭到前長官、某長照護理機構執行長廖男性侵。林女父母對廖男提告，新北地檢調查後認定證據不足不起訴，但新北地檢署5日依妨害性主案件起訴廖男，並具體求刑15年。林女哥哥受訪語帶哽咽表示，很想對妹妹說，「哥哥終於幫你完成了一件事情！」

林兄表示，下午得知消息，感覺鬆了一口氣，為妹妹討公道的500多個日子，他一度覺得社會有太多不公義，有太多不公平對待，中間又歷經新北地檢支援太魯閣案、疫情大爆發，讓行政流程不斷延後，讓他覺得在今天以前，根本沒為妹妹做到什麼，他也不想讓父母擔心，所以很多事情自己都放心裡、不願多說。

受訪過程，林兄坦言現在心情已經很平靜，但或許是回想過去為妹妹討公道的辛苦、歷經過的不公平對待，也憶起對妹妹的思念，林兄語帶哽咽「真的很想對妹妹說，哥哥終於幫你完成了一件事情」。

兄妹兩人之前最愛結伴吃美食，林兄提到，妹妹為了理想獨自到北部生活，「妹妹很偉大、有愛心、很關心長照議題，希望老人家得到妥善照顧，所以投身長照服務，知道她一個人工作辛苦，回來就會帶她到處吃美食，妹妹想吃，當哥哥的只能摸摸鼻子付錢。」

另外家裡養了一條臘腸狗ToTo，兄妹以前也愛帶狗兒到寵物樂園放風，「妹妹說過以後也要開寵物樂園」。林兄說，如果時間能重來，好希望帶著妹妹跟狗兒一起再放風、吃愛吃的食物，「好好寵妹妹，讓她知道哥哥很在乎她。」