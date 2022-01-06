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性侵累犯不服強制治療　批「違反無罪推定」被法官打臉

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲新北林姓男子再犯性侵案，自承常上網約砲，覺得「女生都很隨便」。（示意圖／PAKUTASO）

記者黃哲民／台北報導

新北男子林嘉彥先前犯性侵案入監，假釋後接受輔導治療期間，又於去年涉性侵女網友，被新北地院裁定應強制治療至再犯危險顯著降低為止，林男抗告認為僅憑仍在偵辦的案件就要他強制治療、沒考量他展現改過向善決心，已違反無罪推定原則，高院指林男不配合輔導，且有「女生都很隨便」的偏差觀念，經專家評估再犯風險很高，駁回林男抗告確定。

刑後強制治療用意是降低性侵犯的再犯風險，以免回歸社區仍為不定時炸彈，目前全國刑後強制治療的「病人」，都集中在台中監獄轄下的「大肚山莊」，行動自由受管制，2020年底公布的司法院大法官釋字第799號解釋，宣告刑後強制治療的法令不違憲，但作法須調整，應減少刑罰色彩，現行規定讓「病人」每周可和家屬會客2次，法務部持續尋求醫療機構合作設立強制治療處所。

現年39歲的林男前案是於2015年6月，加入網路團購咖啡再以面交付款之名，約主辦團購的女子（當時20歲）碰面後騙回自己住處性侵得逞，過程中還揚言「妳希望我拿刀出來嗎」，迫使女方放棄抵抗，林男一審被依強制性交罪判刑4年，沒上訴而定讞，另被判賠償150萬元。

林男於2016年6月入監，2019年11月假釋出獄，由新北市政府接續執行社區處遇，進行身心治療與輔導教育，假釋期滿仍持續課程，直到去年（2021年）上半年，被評估的再犯危險等級都是「中低」。

不料去年5月新冠肺炎疫情進入第3級警戒，輔導課程改以電話訪問追蹤，林男去年8月就涉性侵1位女網友被送辦，手法如同他所犯前案。

新北市府性侵害加害人評估小組會議專家們討論後，認定林男有高度再犯危險，且自我控制再犯預防仍無成效，決議函請新北地檢署聲請法院對林男執行刑後強制治療，新北地院去年11月23日裁定林男應入相當處所施以強制治療，至再犯危險顯著降低為止，執行期間應每年鑑定，評估有無停止治療之必要。

林男不服，抗告指出評估小組會議僅憑還在偵辦的個案，就認為他須被刑後強制治療，違反無罪推定原則，他自認積極接受身心治療與輔導教育，很有悔意，更將所學用於生活，展現改過向善決心，但評估小組會議與法官怠惰不調查對他有利事項，要求撤銷刑後強制治療的裁定。

高院指評估小組成員包括精神科醫師、臨床心理師、社會工作師與觀護人，具有相當專業，評估標準公正客觀，做出的決議沒有擅斷、恣意或濫權等不當情形，也已綜合考量林男接受輔導期間的表現，包括「對治療不配合」、「參與團體常顯情緒不佳」等。

高院認為評估小組決議不是單憑林男涉嫌再犯一事，且評估報告指出，林男自承因常上網約砲，所以覺得女網友只要願意到家裡來，「應該都可以」，甚至有「女生都很隨便」的偏差觀念，林男去年下半年被評估的再犯危險等級也提升到「高」，據此認定一審裁定有理，駁回林男抗告確定。

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