沖繩新增980例創新高！擬宣布「蔓延防止措施」　駐日美軍成破口

▲沖繩縣疫情急速蔓延，6日預估單日新增來到980例。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣受到美軍基地群聚感染與新變異株Omicron入侵影響，疫情急速升溫，6日預計新增980例確診，創下疫情爆發以來的最高峰。首相岸田文雄晚間將會和內閣幕僚進行商討，是否針對疫情嚴峻的沖繩縣、山口縣以及廣島縣發布僅次於緊急事態宣言的「蔓延防止措施」，如果定調，7日將正式對外宣布。

根據《日本放送協會》報導，沖繩縣知事玉城丹尼稍早表示，6日的新增確診數將會達到980例上下，突破2021年8月25日的809例紀錄，再度創下疫情爆發以來單日新增確診的新高。

▲駐日美軍被視為是沖繩縣的防疫破口。（圖／路透）



有鑑於疫情急速惡化，沖繩縣政府已經向中央籲請進入「蔓延防止重點措施」，藉此加強防疫強度，並提高封鎖限制。首相岸田文雄6日將會與厚生勞動大臣後藤茂之與新冠肺炎擔當大臣山際大志郎等內閣成員進行商討，是否針對沖繩、山口以及廣島等3地實施蔓延防止措施，一旦定調，7日會在基本對策分科會中與專家進行協商，並於同日的對策本部會議正式決定。

一旦宣布進入蔓延防止重點措施，相關地區則可在知事的判斷下要求餐飲業者縮短營業時間，並提供補助金給願意配合的業者，而該措施的實施時間預計則會在9日至31日間。

另一方面，沖繩縣駐日美軍基地漢森營先前爆出大規模群聚感染，其中更有半數感染的是新變異株Omicron。然而由於美軍難以控制，疫情瞬間再度在沖繩爆發，各地區出現因不明感染源染疫的案例，目前外務大臣林芳正更為此直接致電美國國務卿布林肯，要求對駐沖繩美軍實施外出限制。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》