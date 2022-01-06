英15人就有1人染疫！放寬入境限制免PCR　法義單日確診數再破紀錄

▲英國平均每15人就有1人染疫，但政府卻宣布放寬入境檢測限制。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

Omicron病毒造成歐洲染疫人數激增，英國、法國、義大利等國的單日確診都創下疫情爆發以來新高。英國4日新增超過20萬人確診，平均每15人就有1人染疫，但政府卻宣布放寬入境檢測限制；法國過去24小時新增超過33.2萬人確診，義大利同樣日增18萬人染疫，創下歷史新高

英國4日新增超過20萬人確診，5日再新增超過19萬例，從當局5日公布的最新數據來看，英國在2021年底平均每15人就有1人染疫。然而首相強生（Boris Johnson）仍拒絕重新實施嚴格的封鎖措施，改打疫苗宣傳戰，要求高風險族群盡速施打加強針，避免對醫療系統造成負擔。

▲法國在過去24小時新增33萬2252例確診，創下疫情爆發以來最高紀錄。（圖／路透）



另外，英國政府5日宣布，將取消要求入境旅客出示出發前採檢報告，以及入境後隔離直至採檢陰性的規定，改為要求在入境的前兩天接受類似快篩的「側向流體免疫層析法」（lateral flow），而非較價格較高的的PCR採檢。

法國在過去24小時新增33萬2252例確診，創下疫情爆發以來最高紀錄，另外新增246人病逝，死亡率也稍提高，而目前住院數超過2萬人，為去年5月底以來最高。馬克宏（Emmanuel Macron）日前更嚴厲指出，沒打疫苗的人不負責任，不值得被視為法國公民，「那些還沒接種疫苗的人，我真想把他們『煩死』，而且我們會持續這麼做，直到疫情結束為止。」

▲義大利衛3日新增18萬9109例確診，創下歷史新高。（圖／路透）



義大利衛生部表示，該國3日新增18萬9109例確診，創下歷史新高，死亡數則從前一天的259人降至231人。荷蘭5日宣布，新增2萬4590人確診，創檢測以來新高．目前平均每天有1萬7478例確診，較前一週大幅增加41％；該國封城實施至1月14日，政府預計下星期將再進行評估調整。

土耳其5日新增6萬6467例確診，創下新冠肺炎疫情爆發以來最高紀錄，另有143人病逝，死亡數並未顯著提高。目前土耳其兩劑疫苗接種率達83.38％，近2035萬人已追打第3劑加強針。

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