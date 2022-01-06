歌友會2小時完成270人採檢！醫曝「還有人沒來」：衛生局聯繫中

記者沈繼昌、陳家豪、陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚感染案擴大，累計確診人數達8例。由於其中一名確診女清潔員曾連續5天到金嗓歌友會，並參加跨年餐會，桃園市府緊急將參加跨年的800多人造冊，通知於今（6日）上午進行PCR採檢。對此，稍早敏盛醫院院長劉宜廉受訪說明目前採檢狀況。

▲敏盛醫院院長劉宜廉受訪，說明歌友會採檢狀況。（圖／記者陳家豪攝）

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劉宜廉表示，敏盛醫院昨日接獲衛生局指示，今日上午7時與院內醫護同仁前來做採檢，預計採檢人數約800人，共動員27名醫護、分3條線做採檢，目前2小時已完成270人的採檢，預估中午會完成；不過，若是中午前未完成採檢，將會延續整天，直到完成為止，目前衛生局正在聯繫尚未前來的民眾。

▲▼金嗓歌友會清消。（圖／記者陳家豪攝）

針對採樣結果何時出爐，劉宜廉指出，以200人為單位，採了200個就會送驗，最快下午就會出爐，今晚則應會有全部人的結果。若有人確診，衛生局將會直接通知，民眾亦可從健康存摺得知結果。

最後劉宜廉表示，部分民眾採檢意願不高，因此在此呼籲所有需要採檢的民眾，務必前來檢測，一起守護我們的家園。

▼中壢金嗓歌友會篩檢現場。（圖／記者沈繼昌攝）