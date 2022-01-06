「3歲筋肉浩克」1歲半能搬家具！罹罕病迎轉機　長大健美身材走鐘

▲霍克斯特拉曾是全球最強壯的小孩。（圖／翻攝自liftn.com）

記者羅翊宬／綜合報導

來自美國密西根州的男孩霍克斯特拉（Liam Hoekstra）從3歲起就因渾身的肌肉而被封為「迷你浩克」，堪稱是全世界最身強體壯的小孩，如此的健美身材讓他在肌耐力的表現上比其他兒童強壯，如今13年過去以後，他已經是16歲的高中生，報導形容他的身材走樣得「面目全非」。

根據英媒《太陽報》（The Sun），霍克斯特拉如此驚人的「筋肉人」並非事後天鍛鍊而成，而是因為他擁有與眾不同的基因，他曾於2014年做為紀錄片《世界上最強壯的孩子》（The World’s Strongest Toddler）的主角，當時醫師稱他為「醫學之謎」，因為他罹患一種極為罕見的遺傳疾病，使肌凝蛋白基因發生突變，全球先前也僅有1例被記錄下來。

霍克斯特拉從5個月大時就學會走路、6個月大時能上下樓梯、1歲大時可以做引體向上、1歲半時可以輕鬆拿起獲搬動家具，因為肌凝蛋白基因突變，使得他天生的肌肉質量比起其他一般小孩多出40%，這代表著他的體脂肪非常少。

▲▼霍克斯特拉如今是16歲高中生，熱愛運動。（圖／翻攝自臉書）

不過如今身為16歲高中生的霍克斯特拉過著相當正常的青少年生活，在外貌上也有相當不同的轉變，充滿肌肉的健美身材似乎不如以往，從外表上看起來就是一般活潑外向的高中生，他現在熱愛打冰上曲棍球等體育活動，在釣魚上也相當熱衷且熟練。