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農產業群聚地區會消滅工廠？環團批扭曲事實　喊話民進黨勿背棄承諾

▲▼廠商稱「農產業群聚地區」」要消滅農地違章工廠，環團批顛倒是非。（圖／彰化縣環保聯盟、蔡嘉陽攝）

▲廠商稱「農產業群聚地區」」要消滅農地違章工廠，環團批顛倒是非。（圖／彰化縣環保聯盟提供、蔡嘉陽攝）

記者許展溢／台北報導

有農地廠商今（5日）到行政院開記者會，稱「農產業群聚地區」要消滅農地違章工廠，環保團體怒批，這種說法顛倒是非，罔顧長期以來農地違章工廠破壞台灣農業生產環境、扼殺台灣糧食安全的事實，堅決反對「農產業群聚地區」又再次被放寬，軟土深掘。

地球公民基金會指出，早在去年5月，「農產業群聚地區」就已在同一夥人的抗議下增加但書，放寬就地合法的資格，允許「位於群聚地區邊緣」以及「已經取得臨時工廠登記」的工廠，都可以繼續在「農產業群聚地區」申請就地合法。優良農地範圍一再縮小，就地合法資格不斷放寬，繼續被這些廠商以「弱勢」之名、行破壞優良農地之實。

地球公民基金會表示，這些廠商若已存在優良農地上超過十年，在2010年《工廠管理輔導法》（工輔法）第一次修正時就有機會申請合法，讓農地違章工廠於2012年前可以申請「臨時工廠登記」，慢慢就地合法權利。2013年違章工廠不願納管，申請進度不佳，立委們再度修法展延落日，延長期限至2015年。違法廠商一共有5年時間申請就地合法，但廠商卻心存僥倖，隱瞞自己一再罔顧曾經給過的機會，扭曲事實、欺騙社會大眾。

地球公民強調，堅決反對「農產業群聚地區」又再次被放寬，軟土深掘，即將上路的國土計畫，也在積極劃設農業發展地區，以守護糧食安全，但卻不斷被霸佔台灣優良農地10多年的違法廠商坑殺，在疫情嚴峻與氣候變遷之下，呼籲民進黨政府，為了守護台灣糧食安全，更應該嚴守優良的農業生產環境，不可棄守農業生產環境。

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