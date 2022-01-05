2014年曾點名柯文哲參選　莊瑞雄挨批識人不明：2016政黨輪替他有功

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

柯文哲2014年在民進黨幫助下成功選上台北市長，但後來跟綠營漸行漸遠，有部分人質疑，當時點名柯文哲的民進黨立委莊瑞雄識人不明，莊瑞雄5日在網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，不能這樣看，「2016能夠政黨輪替，柯文哲的當選也間接幫助了不少。」

莊瑞雄在2014年擔任民進黨台北市黨部主委時，提出時任台大醫院創傷急救部主任柯文哲為台北市長優質人選，認為民進黨應要徵召柯文哲參選2014年台北市長選舉。

莊瑞雄表示，當時柯文哲真的是墨綠，自己也覺得柯文哲是個有趣的人選，「因為他曾經救過國民黨的胡志強妻子，也曾救過2010年遭槍擊的連勝文，這樣胡志強、連勝文怎麼好意思站在柯文哲的對立面，畢竟他是兩人的恩公。」

本就與柯文哲有交情的莊瑞雄便致電給柯文哲說，「柯P，我要點你來選台北市長」，柯文哲卻回應，「你不要開我玩笑了」，後來在經過莊瑞雄多次說服後，柯文哲終於妥協，莊瑞雄提醒柯文哲，若被問到此事不能否認，柯文哲說「好啦好啦隨便你」。

不久後，莊瑞雄和媒體說他要點柯文哲來競選台北市長，媒體便紛紛跑去詢問柯文哲，沒想到柯文哲卻直接回應媒體，「你不要聽莊瑞雄在那邊胡說八道」，讓莊瑞雄非常尷尬。

莊瑞雄說，自己當時的想法是，如果2014年柯文哲拿下台北市，2016總統大選必定政黨輪替，事實也是如此。所以民進黨全黨上下都來幫助柯文哲打2014台北市長選舉，現在柯文哲與綠營越走越遠，有些人會指責這是莊瑞雄識人不明，「但不能這樣看，2016能夠政黨輪替，柯文哲的當選也間接幫助了不少。」

柯文哲在擔任台北市長期間，受到許多人質疑與批評，莊瑞雄認為，自己比較少罵柯文哲是因為，他罵柯文哲等於是在罵自己，「但做不好的確就是要罵，我自己有沒做好的事也應該接受批評。」

▼2014年莊瑞雄點名柯文哲參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）