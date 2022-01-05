為長者健康把關！花蓮13鄉鎮免費健檢　衞生所及9醫療院所配合

▲▼為長者健康把關，花蓮13鄉鎮即日起提供免費健檢。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

因應人口高齡化，花蓮關心長者的健康，即日起安排13鄉鎮市衛生所共83場次的社區健檢活動，醫療團隊走進社區、部落做篩檢服務，就近為民眾健康把關。

花蓮衞生局表示，凡設籍花蓮縣65歲以上長者及55歲以上原住民長者，均可免費享有長者健康檢查，健檢項目包含血液、血糖、肝功能、甲狀腺功能檢查、維他命D濃度檢測，再透過回診看報告時給予適當的治療和衛教，從食物攝取、營養補充及曬太陽著手，加上定期追蹤健檢異常的長輩們，以提升花蓮縣長者整體健康狀況。民眾可就近至衛生所或與衛生局訂有合約之9家醫療機構接受服務，詳細日期及時間可洽縣內13鄉鎮市衛生所或至衛生局網站查詢。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣2021年創全國之先推出「長者免費健康檢查服務」，受惠長者高達96021人次，受到長者們高度的肯定。今年持續辦理並針對長者血液中的維他命D進行檢測。

今年推出的整合式篩檢活動內容包含免費成人健康檢查（40至64歲，每3年1次；65歲以上，每年1次；55歲以上原住民，每年1次；35歲以上小兒麻痺患者，每年1次）、免費長者健康檢查（65歲以上長者及55歲以上原住民）、四大癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌）、及B、C型肝炎篩檢（年滿45歲至79歲之民眾可終身接受一次篩檢服務；原住民為40-79歲）等。





朱家祥進一步表示，符合條件之民眾請攜帶身份證及健保卡前往衛生所或與衛生局訂有合約之9家醫療機構：國軍花蓮總醫院、台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院、台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院、衛生福利部花蓮醫院、衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院、台北榮民總醫院鳳林分院、台北榮民總醫院玉里分院接受免費長者健康檢查服務。



衛生局特別提醒鄉親們，「長者的健康是子女的福氣」、個人的健康就是家人的財富，請鄉親們樓頂揪樓咖、阿公揪阿嬤前往各地衛生所及合約醫療機構接受健康檢查，相關資訊可至花蓮縣衛生局網站查詢，網址https://www.hlshb.gov.tw/News.aspx?n=5017&sms=12432