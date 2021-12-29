舖在天上的紅地毯！大紅燈籠高高掛　花蓮13鄉鎮喜迎春

▲花蓮市區道路高掛紅燈籠，好像在天上舗了一條紅地毯，格外顯得温馨浪漫。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆新年將近，花蓮縣政府今年也將散播濃濃的新年喜氣，搭配2022太平洋燈會，高掛萬盞大紅燈籠，點亮花蓮13鄉鎮內的主要道路。縣長徐榛蔚表示，掛上象徵喜氣與歡樂的大紅燈籠，除了為民眾祈福，高掛的大紅燈籠也為花蓮增添了過年的喜氣。

徐榛蔚指出，自12月開始，花蓮縣各鄉鎮主要道路街頭陸續掛上象徵喜氣與歡樂的大紅燈籠，除了為民眾祈福，高掛的大紅燈籠也為花蓮增添了過年的喜氣。尤其在花蓮市街區欣賞張燈結綵的城市夜景，吸引了全國各地遊客及外出打拼的鄉親遊子回鄉團聚，歡迎大家一同來感受年節的氛圍。



觀光處長張志翔表示，這二年受到新冠肺炎的影響，國人出門旅遊意願普遍不高，但在防疫警戒降級後，仍有大量遊客到花蓮觀光，明年春節的連假，本地旅宿業訂房率更近滿房，加上回鄉遊子，預期整個花蓮仍會湧現車潮、人潮。為了迎接全國的遊客及鄉親，縣府在縣內13鄉鎮各地的主要街道將掛起喜氣盈門的大紅燈籠，超過萬顆的掛燈宛如一條空中的紅毯一路延伸，讓歸鄉遊子與旅客一到花蓮就能感受到滿滿的過節氣氛，開心的迎接新的一年。



花蓮最大盛事太平洋觀光節跨年演唱會於12月26日登場，連續6天6夜，每天都有不同主題嗨到跨年，有最受青少年歡迎的狼人殺之夜、紅人榜巨星之夜、回味民歌經典之夜、全「民」星天籟之夜、音浪來襲美聲之夜，還有太平洋觀光節跨年夜，本次活動邀請周湯豪、盧廣仲、動力火車、羅志祥、蕭煌奇、周興哲、告五人、陳勢安、戴愛玲、于子育等超過60組巨星、團體登台獻唱，帶來一連串超值的精彩演唱！

跨年後再前往花蓮七星潭參加元旦健走、淨灘活動，欣賞2022年的第一道曙光，最後還有有獎徵答活動，在活動時間內走完全程的民眾，均可參加摸彩活動，獎品豐富多達27項大獎等，歡迎大家一同共襄盛舉。