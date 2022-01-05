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馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

記者陳洋／澎湖報導

曾任公共電視董事長的政治大學教育系副教授鄭同僚，日前在公共政策網路參與平台發起連署，希望開花母蟹（或稱抱卵母蟹，受精卵抱於體外腹側的母蟹）改為全年禁捕，漁業署回應將在下個月召開三方會議討論。鄭同僚今（5日）清晨到澎湖馬公漁市又看到許多抱卵母蟹被販賣，他就決定買下全部抱卵母蟹放生。

▲▼ 學者放生抱卵母蟹。（圖／記者陳韋男攝）

▲鄭同僚今（5日）清晨到澎湖馬公漁市又看到許多抱卵母蟹被販賣，霸氣買下全部抱卵母蟹放生。（圖／擷取自鄭同僚臉書）

鄭同僚在臉書發文表示，今晨到馬公市場看到不少抱卵母蟹，檢查許多都還生氣蓬勃，他當下決定把活的抱卵母蟹通通買下，衝到超商買美工刀，準備幫他們鬆綁，再摸黑開車送到適合牠們生長的水邊。到了水岸邊，他捧著籃子，疾步在已經被完全毀掉的珊瑚礁岩上快走，生怕太慢來不及搶救。

到水邊後，他一隻一隻抓起來，小心翼翼幫牠們切斷橡皮筋，然後放回水裡，「令人超歡喜，每隻入水，都立即擺動全身大小腳飛奔起來」。

鄭同僚接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，放完後，他把籃子拿回去還給魚販阿桑，再慢慢告訴阿桑，以後不要買漁民的母蟹，因為會被罰款、罰很重；阿桑也說好，其實她也覺得不妥當，有告訴漁民要放掉抱卵母蟹，讓牠們去生。

▲▼學者放生抱卵母蟹。（圖／記者陳韋男攝）

▲鄭同僚期待修法後，這樣一大籃抱卵母蟹的鏡頭，永遠不會再出現於全台各地的市場。（圖／擷取自鄭同僚臉書）

鄭同僚強調，最近漁業署將會召開修法規的會議，希望全面禁止捕抓抱卵母蟹，期待修法後，這樣一大籃抱卵母蟹的鏡頭，永遠不會再出現於全台各地的市場。

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