快訊／桃機再增3確診「全是大夜女清潔工」！累計共8例　市府急疫調

記者柯振中／綜合報導

桃園機場傳出多起確診案例，先前有4名清潔女工、1名防疫計程車司機確診，指揮中心擴大匡列、採檢，5日晚間傳出又有3名大夜班女清潔工確診，目前累計共8例。至於詳細情形為何，則待指揮中心說明。

桃園機場群聚感染案例延燒，截至5日下午，共有4名女清潔工、1名防疫計程車司機確診，累計共5人確診，市府5日也公布疫調足跡，遍布大賣場、黃昏市場等處，還曾搭乘過中壢客運112S號公車，沒想到晚間又傳出3人確診。依據最新消息，桃園市府正在緊急疫調、匡列。

據了解，機場的清潔工作由信實企業承包，群聚案例爆發後，桃園市府協助信實企業878多名員工採檢，截至5日下午3點為止，結果都是陰性，沒想到晚間又出現3起確診案例。

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而除了先前的清潔工案例，新增的確診案例也全是大夜班，防疫工作是否有疏漏。至於詳細情形為何，桃園市府預計6日上午8點說明。

群聚案件發生後，市府4日下午開始採檢，截至目前已採檢1,238人，陸續還在檢驗當中，詳細結果仍待確認。市府副發言人吳安琪表示，確診個案由指揮中心統一說明，目前針對確診個案，已用最快的速度緊急疫調，並匡列居格的夜班人員，釐清個案之間的關聯性，並同步擴大社區採檢、防堵病毒進入社區。

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