沒政府了！私人土地亂砍樹壓爛路　台電包商濫墾國有林地遭法辦

記者高堂堯／南投報導

台電高屏營運處日前於南投縣內高壓電塔周邊施作基礎建設，但包商於私人土地上使用道路、傾倒廢土竟未取得地主同意，更在未向林務單位申請之下濫墾國有林地、興闢道路，地主痛批「沒政府了」並向林務局檢舉，林務局會同南投警方和保七總隊六大隊前往制止蒐證，並依違反《水土保持法》函送法辦。

▲台電包商於私有土地亂倒土石。（圖／民眾提供）

林務局南投林管處指出，遭濫墾的國有林地為埔里事業區第59林班；廖姓地主向媒體投訴，台電包商為讓大型機具通過前往施工地點，竟向當地鄰長承諾會將用地回復原狀、在同意書上簽字後，瞞著多位地主、利用私人產業道路和橋梁運送機具，還加碼施設混凝土輸送管。

▲▼台電包商占用私人道路運送大型機具、路面壞損，地主憤而封路。（圖／民眾提供）

廖姓地主指出，近1年多工期下來，當地路面和橋身均不堪反覆輾壓而壞損，混凝土輸送管更阻礙務農交通、影響收成，更有甚者，包商還將施工產生的大量土石任意堆置在私人土地上，衍生土石流的風險；在地主們忍無可忍聯合封路、打算集體向包商提告時，包商竟在去年12月25日的周末假日時間，偷偷在國有林班上大肆砍伐植被、打算新闢道路，以求工程順利持續進行。

▲▼台電包商於國有林地亂整地闢路，遭地主通報林務局查辦。（圖／民眾提供）

廖姓地主當天發現後，急電南投林管處台中工作站舉報，工作站立即派巡視員前往現場，發現有怪手一部及搬運車載送涵管，欲進行道路施工，再轉報雙冬派出所及保七總隊六大隊員警前往制止；施工包商告知林務局人員正施作台電工程，但林管處查詢後包商並未申請道路施作，而廣達約217平方公司的草生地及10多株小徑木雜木都慘遭濫伐。

南投林管處指出，全案已依違反《水土保持法》第32條第1項、第4項，由保七總隊第六大隊偵訊後函送南投地檢署法辦；台電高屏營運處則回應，初步了解施工包商翔鈺營造公司在未經地主同意使用土地之下，造成雙方糾紛，將召開協調會並做現勘，確認責任歸屬，若有造成地主損失將予以賠償、並責成包商恢復道路和相關設施等。