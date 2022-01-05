髒話機關槍再現！運將騎士街上大亂鬥　1分鐘互譙影片曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄又出現「髒話機關槍」！今（5）日下午4點多，一名計程車駕駛與機車騎士在街上大亂鬥，雙方疑因按嗚喇叭起糾紛，先是發生口角爭執，2人一分鐘內互譙大量髒話，之後計程車駕駛疑氣炸踢到機車，引發拉扯事故，警方獲報後緊急到場化解糾紛，將雙方帶回。

▲高雄小黃司機、機車騎士街上大亂鬥。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼雙方疑因按喇叭產生誤會，下車互嗆，更大打出手。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天下午在楠梓區大學29路與藍田路口，發生一起計程車跟機車的行車糾紛。初步了解，38歲的方姓計程車駕駛疑因右轉彎時按鳴喇叭警示路旁一台違規停車的汽車，引起47歲郭姓機車騎士誤會，雙方就在大馬路上起了口角。

根據現場曝光影片，方姓計程車駕駛跟郭姓騎車1分鐘內互譙大量髒話，互相質疑對方「衝X小」、「噴X小口水」、「哩系勒攻X小」、「哩譙X小」、「X北膩拉」、「臭俗仔」。

▲38歲的方姓計程車駕駛疑因右轉彎時按鳴喇叭警示路旁一台違規停車的汽車，引起47歲郭姓機車騎士誤會。（圖／記者賴文萱翻攝）

這時計程車駕駛又疑踢到郭男機車，郭男氣憤不讓方男離去，雙方發生拉扯，導致方男手腕輕微擦傷。警方獲報後快速到場化解糾紛，雙方互控傷害、毀損，警方也將雙方帶回釐清。