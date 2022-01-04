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社會 社會焦點 保障人權

雲林賓士撞聯結車　無煞車撞擊恐怖畫面曝光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林二崙鄉中山路昨（3）日下午15時10分一輛35噸載滿稻穀的聯結車迴轉至民生路126巷前，遭一輛直行賓士車直接撞上，副駕駛座乘客因猛烈撞擊衝破擋風玻璃及座乘客均受到重傷，駕駛經送醫搶救後不治，據了解，林姓駕駛為台西鄉小包工程行二代開車前往工地路上，行經該路段遇死劫，車禍畫面今天曝光相當驚悚。

▲雲林二崙鄉中山路昨日下午發生一起嚴重事故，一輛35噸載滿稻穀的聯結車從中山路迴轉至民生路126巷前往碾米廠，遭一輛直行賓士車直接撞上。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林二崙鄉昨日下午發生一起嚴重車禍，一輛35噸載滿稻穀的聯結車從中山路迴轉至民生路126巷，遭一輛直行賓士車直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

由40多歲莊姓男子駕駛一輛35噸聯結車從載滿稻穀從二崙鄉出發，準備回到斗南碾米廠，行經中山路欲左迴轉至民生路126巷，遭一輛直行賓士車直接撞上，副駕駛座為29歲印尼籍S姓女移工，因猛烈撞擊衝破擋風玻璃，整個人趴在引擎蓋；後座為35歲印尼籍P姓男移工，身受重傷陸續轉院至彰化基督教醫院治療，林姓駕駛傷勢嚴重送醫搶救後仍回天乏術。

▲雲林二崙鄉中山路昨日下午發生一起嚴重事故，一輛35噸載滿稻穀的聯結車從中山路迴轉至民生路126巷前往碾米廠，遭一輛直行賓士車直接撞上。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲賓士車直行，疑似未注意車前狀況，直接撞上迴轉連結車，輪胎下幾乎無煞車痕跡。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，賓士車25歲林姓駕駛為台西鄉一家小包工程行老闆兒子，父親僅知道兒子要去工作，對於兩名的移工身份不清楚，表示需要再釐清。兩名受傷移工均為失聯移工，目前傷勢，S女身上多處擦傷意識清楚，因右眼受玻璃創傷轉往彰化基督教醫院後續治療，自原雇主處離開失聯約4年多；Ｐ男原為漁工入境，自原雇主處離開失聯約1年多，尚未清醒還在加護病房觀察中。

▲雲林二崙鄉中山路昨日下午發生一起嚴重事故，一輛35噸載滿稻穀的聯結車從中山路迴轉至民生路126巷前往碾米廠，遭一輛直行賓士車直接撞上。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲賓士車猛烈撞擊，車無一完好，引擎蓋上留下女移工血跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，事故原因初判，曳引車（聯結車）沿中山路東往西到路口未依規定左轉彎，自小客（賓士車）未注意車前狀況，曳引車莊姓駕駛酒測值為0，依過失致死罪移送雲林地檢署；林姓自小客車駕駛疑似因內出血送醫後院方抽不到血液無法檢測。西螺警分局呼籲，民眾駕車務必遵守交通規則，行經路口減速慢行並隨時注意車前狀況。

▲▼雲林二崙車禍。（圖／記者蔡佩閔攝）

▲林姓駕駛（右）身受重傷，送醫搶救後仍回天乏術，Ｐ姓男移工由雲林基督教醫院搶救裝上葉克膜轉送彰化基督教醫院治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲副駕駛座乘客因猛烈撞擊衝破擋風玻璃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲副駕駛座S姓女移工，因猛烈撞擊衝破擋風玻璃整個人掛在玻璃與引擎蓋上，嚇壞路過民眾協助報案叫救護車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


 


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