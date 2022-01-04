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確定了！114全國運動會睽違20年　重回雲林縣舉辦

▲雲林縣長張麗善今日報喜訊，因去年主辦「全國中等學校運動會」獲肯定，教育部正式敲定114年度「全國運動會」將由雲林縣承辦，屆時將再次讓全國人民感受「雲林競艷　精彩無限」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今日報喜訊，因去年主辦「全國中等學校運動會」獲肯定，教育部正式敲定114年度「全國運動會」將由雲林縣承辦，屆時將再次讓全國人民感受「雲林競艷　精彩無限」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府去年主辦「全國中等學校運動會」獲肯定，教育部正式敲定114年度「全國運動會」將由雲林縣承辦，睽違20年正式回歸雲林縣舉行，預計於2025年10月18日至23日登場，舉辦32項競賽。雲林縣政府表示，一定會全力準備三年後的全運會，屆時將再次讓全國人民感受「雲林競艷　精彩無限」。

雲林縣政府指出，全運會是國內規模與等級最大的綜合運動會，每兩年舉辦一次，以奧運、亞運最近一屆已辦或將辦之競賽種類為限，推廣全民運動，2021年6月雲林縣府向教育部提出申辦114年度全運會計畫書，經公開書面審查及實地評選，於去年12月30日獲教育部核定為承辦縣市，正式宣告雲林縣將承辦「114年全國運動會」，預計於2025年10月18日至23日舉辦32項競賽。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣曾於2000年辦理全民運動會、2005年辦理全國運動會及110年度全中運，辦理全國性賽事的經驗豐富，獲得的評價極高，近年更是積極辦理各項大型運動賽事，來提升縣內運動風氣、增加雲林縣的能見度，對於舉辦114年度全國運動會，我們充滿信心，雲林縣會整合觀光、美食、人文產業，讓到訪參與賽事的全國朋友留下深刻印象。

雲林縣長張麗善提到，上任以來積極推動各項體育政策，建立優秀運動選手培訓機制，除已增聘16位專任運動教練，更是積極推動運動績優選手四級銜接計畫，讓選手一路從國小、國中、高中、大學到就業，縣府都協助妥善安排。同時增加選手的參賽補助經費，績優教練暨選手的獎勵金，讓我們運動選手於就學期間能夠全心訓練，安心追求卓越表現。

張麗善說，選手貼心有感 、裁判服務有感、貴賓尊榮有感 、縣民參與有感，一直是我們辦理全國性體育賽事的目標，全中運的精彩獲得一致的肯定，現在，我們期待把這樣的目標延續，提升各運動場館品質，符合辦理全國賽事需求，讓「114年全國運動會在雲林」再次讓全國民眾回味無窮。

►聽Podcast #我在案發現場

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