超商限量開賣！Pocky巧克力棒變身「迷你一卡通」超Q　還送2盒餅乾

▲Pocky巧克力棒變身一卡通。（圖／翻攝7-11臉書專頁，下同）



記者周姈姈／綜合報導

Pocky迷看過來！這次「Pocky巧克力棒」直接變身迷你一卡通，經典的巧克力紅色外盒變成嗶嗶卡，掛在包包上超可愛，即日起於7-11限量販售，而愛吃草莓的人絕對要吃「beard papa’s草莓泡芙」，內餡塞進滿滿草莓卡士達醬，搭配4款不同泡芙外皮，即日起至1/31限量開賣。

▲除了有Pocky巧克力棒一卡通之外，隨組還會送上2包餅乾。



7-11門市限量開賣「Pocky 3D造型一卡通禮盒組」，大人小孩都愛吃的Pocky巧克力棒照了縮小燈，變身為超Q迷你立體一卡通，外盒上方還掛了鐵環，方便掛在包包上，且隨組還會附上2盒Pocky巧克力棒，售價399元，數量有限，售完為止。

▲beard papa`s爆餡「草莓泡芙」回來了。（圖／beard papa`s提供，下同）

另外，愛吃草莓的人也絕對不能錯過「beard papa’s草莓泡芙」，即日起限時回歸至1/31，嚴選新鮮草莓果餡、草莓粉結合經典卡士達醬，打造微酸微甜又濃酸甜草莓香滋味，且一次就提供4種外皮選擇，無論是喜歡招牌外酥內軟的日式泡芙，或是酥脆的餅乾泡芙、帶有奶酥香的菠蘿泡芙及小巧可愛的mini泡芙，通通沒問題，

▲大口咬下炸出酸甜濃郁的草莓卡士達餡。