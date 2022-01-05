柯文哲冷風中獨站40分鐘 　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲日前受邀參與元旦升旗，柯文哲在工作人員引導下，先至現場站定位，然而當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，被形容「柯總統閱兵」。對此，立委莊瑞雄透露，總統蔡英文認為元旦活動應開開心心，結果因柯文哲站位的事被輿論抨擊，「所以蔡英文很不開心。」

莊瑞雄說，民進黨內部也討論過此事，總統府也的確處理得不好，但柯文哲要站哪這種細節不是蔡英文在規劃的，就連蔡英文也很不滿意，「蔡英文認為辦元旦活動本應是開開心心的，結果因為柯文哲站位的事搞到被輿論抨擊，所以很不開心。」

對於「柯總統閱兵」一事引起民眾黨抨擊，莊瑞雄表示，柯文哲受委屈時，常認為是蔡英文在針對他，所以柯在前瞻基礎建設計畫便後與綠營分手，「但其實蔡英文可能根本沒其他意思，甚至究竟發生什麼事都不知道。」

對於元旦典禮位置安排，總統府事發當天就發表聲明，發言人張惇涵說明，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員，因此，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。

張惇涵表示，還原當天的狀況，總統府貴賓證上通知貴賓到場的時間為05：50前，柯市長抵達總統府的時間約為05：37。其他重要貴賓，例如：參謀總長陳寶餘於05：30左右即已抵達，陳菊是於05：39抵達，游錫堃則於05：46抵達，所以都是由工作人員引導至活動現場就定位，並未入府。

張惇涵說明，至於大家所看到的，柯文哲身邊都是空位的畫面，這是因為安排站位在柯市長身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在06：20左右，與總統、副總統一起至現場就位。

所以還原當下的時間點，現場就是06：03三軍儀隊操演時，除了總統、副總統及主辦單位5大醫事團體代表以外，其他已經到場的重要貴賓，都已在現場站定位，不是只有柯文哲一人，盼各界不要誤解。

張惇涵強調，對於重要貴賓蒞臨國家重大慶典，總統府皆由衷感謝並予以接待，不會有所謂的政治考量，「若活動安排有不周延之處，總統府願再次表達，希望柯市長能夠諒解。總統府感謝柯市長昨日的出席，並感謝北市府各單位辛苦的工作人員，對於總統府元旦升旗典禮的支援協助。」

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）