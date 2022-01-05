口罩未戴好趴趴走被攔查　身上帶了11張這東西讓他身分曝光

▲桃園市警局保大4日下午在楊梅區巡邏時，發現華姓男子口罩未戴好且趴趴走，保警上前盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市華姓男子4日下午在楊梅區中山北路閒逛時，因為口罩沒戴好，被巡邏的桃園市警局保大員警察覺攔查，結果赫然查出華男是台北地檢署詐欺通緝犯，且身上被查出有多達11張提款卡，華男無法說出提款卡用意，員警帶回隊部清查發現，華男詐團旗下一員，以手機、電話或網路購物方式詐騙，至少已有3人受害，受騙金額至少43萬餘元，全案依詐欺罪嫌移送北檢偵辦。

桃園保大指出，保大隊第一中隊員警4日下午4時許巡邏時，在楊梅區中山北路一段發現27歲華姓男子未依未定戴好口罩，還四處趴趴走，員警上前勸導攔查，在身分查證時發現，華男因詐欺案遭台北地檢署發布通緝中，但華男卻聲稱並不知情且一臉鎮定。

▲桃園市警局保大4日下午查獲華姓男子為詐欺通緝犯，身上起出11張提款卡等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警將華男帶回隊部偵訊，在其身上起出11張各式金融單位提款卡，華男對提款單來源卻交代不清。警方查出，華男是某詐欺集團成員之一，以手機簡訊、電話，或網路購物佯稱訂單匯款錯誤，需要「解除分期付款」、假冒被害人親友「猜猜我是誰」急需用錢等方式借款轉帳進行詐騙，被害人依指示至ATM操作提款機報案金錢遭詐騙。

▲桃園市警局保大4日下午攔查華姓男子是詐欺通緝犯，訊後移送北檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

保大已查出有3名被害人曾於1月3日、4日被詐騙得逞，詐騙金額多達43萬餘元，除將持續追查幕後詐團人員到案外，並配合刑事警察大隊向上溯源偵辦，全案依違反詐欺與詐欺通緝罪嫌移請台北地檢署偵辦。

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