攤商確診忠貞市場23里擴大消毒　鄭文燦：建立防火牆控制疫情

▲忠貞市場傳出攤商確診案，桃園環保局會同化學兵三三群今天上午進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中壢區忠貞市場傳出攤商確診案，市府環保局消毒大隊5日上午會同33化兵群進行擴大清潔消毒，市長鄭文燦視察後表示，4日進行第一波清消作業，今天將完成周遭3區共23里清消，市府以即時高標準防疫、消毒原則，以確保社區安全，感謝攤商配合休市3天，也籲請市民體諒。

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▲忠貞市場傳出攤商確診案，桃園市長鄭文燦上午視察擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦市長今天上午7時40分前往視察忠貞市場擴大環境消毒作業，包括有中壢區14個里、平鎮區7個里與八德區2個里共23里將完成第二波清消作業。鄭文燦指出，因應桃園機場員工傳出確診事件，其中1名確診者曾於12月30、31日到忠貞市場擺攤，因此環保局防疫消毒大隊4日已完成忠貞市場內部與周邊10個里第一輪清消作業，今天再針對市場內部進行第二輪消毒，以即時高標準防疫、消毒原則確保社區安全。

▲桃園市環保局會同化學兵三三群今天上午針對忠貞市場周遭23里進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增4例本土病例，皆為桃園國際機場相關工作人員，目前已擴大匡列600多名接觸者已完成採檢，指揮中心亦於機場設置前進指揮所。由於忠貞市場採買民眾較不特定，為防堵疫情擴散，基於高強度的防疫原則，市府決定忠貞市場從1月4日起至1月6日休市3天，感謝攤商配合與市民的體諒。

▲忠貞市場傳出攤商確診案後，市府決定4日起休市三天，市場內空無一人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，市府已在龍岡大操場天幕、北區客家會館與中壢黎明公園設置3處社區採檢站，昨天已有約200人完成採檢，呼籲若與確診者足跡重疊市民，盡速前往社區採檢站採檢，所有民眾應提高警覺，戴好口罩、勤洗手，以維護自身健康，期盼桃園機場確診感染事件，市府會建立最快、最有效防火牆。

環保局長呂理德強調，桃市防疫消毒大隊與陸軍33化兵群攜手合作全力完成消毒任務，昨天已完成第一輪消毒，包含忠貞市場內部攤商與周邊10里公共區域消毒。今明兩天將繼續擴大清消範圍至3區23里，環保局今天出動8部消毒車與43位人員，國軍則出動2部消毒車與32位兵力，以期加快環境清消速度。

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