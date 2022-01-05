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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Omicron入侵桃機！藍營批鄭文燦忙助選　桃市府：抹黑防疫作為

▲Omicron入侵桃機，藍營批鄭文燦忙揪團助選。

▲Omicron入侵桃機，相關單位立即進行大清消。（圖／記者沈繼昌拍攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃機Omicron群聚疫情「已5人發病確診」，國民黨文傳會主委凌濤5日抨擊，當本土疫情悄悄再起，但民進黨政府的資源、心力，都放在中二補選的返鄉專車與政治動員，身為桃園父母官的鄭文燦，當天卻忙著率領市府團隊、市議會民進黨團議員前往沙鹿，替林靜儀造勢站台，擺明將政治利益放在市民健康之前，棄桃園防疫不顧！

針對凌濤的抨擊，桃園市政府副發言人吳安琪表示，本次桃園國際機場清潔人員1月3日確診事件發生後，第一時間鄭市長立即指揮各種防疫作為，由桃園市衛生局漏夜疫調、擴大匡列、擴大採檢，以最快的速度，建立起防火牆，確保機場及地方的防疫安全。這正是防疫同心、防疫ㄧ體的表現。

而市府忙於防疫，國民黨卻忙於抹黑！吳安琪說，真相是，鄭市長在1月3日第一個個案確診時，立刻投入指揮，之後也無輔選活動，國民黨的抹黑方式，是典型的假訊息。疫調必須調查回溯確診個案在1月3日前的各種足跡，會有確診前數日的記載，國民黨移花接木，就是「製造鄭市長在疫情期間（1月2日）去輔選的假象」，這是造假的網軍手法，國民黨應該為此道歉。

凌濤進一步表示，回顧Omicron入侵桃機群聚事件，桃機停車場確診清潔員1月2日便開始出現症狀，桃機群聚至今病毒傳播鏈還不明朗，然執政黨卻還有心力檢驗在野黨青年報名返鄉專車。他提到，原來發起「民主巴士」的臉書粉絲專頁，在刪Ｑ期間曾PO出數篇支持陳柏惟相關貼文，又曾合體民進黨彰化縣議員參選人，粉專經營內容跟綠營上下關係緊密，藍營青年自發報名返鄉投票「杯葛」，民進黨急得跳腳，如此反應是否坐實「民主巴士」實為「林靜儀巴士」？

凌濤表示，該專車連結最早由綠營側翼社群平台轉貼傳出，民進黨有必要對外解釋是否有出資贊助該巴士？國民黨當然樂見地方年輕人對補選的關注，但若以動員專車載人投票投特定候選人的做法，就是遊走灰色地帶、「民主倒退」的作法，甚至有違法之虞，相關單位都應該緊盯查辦。

凌濤指出，民進黨所作所為顯示，全黨上下只關心選舉利益、不顧國人健康，忘記自己還在執政，面對高傳染力的Omicron，民進黨的防疫已淪為「空喊超前部署、實質後知後覺」，錯誤政策屢屢拖累國民的自律表現，請蔡政府趕緊回頭是岸、專心抗疫，不要害民眾總是因為政府的漫不經心，而被迫陷入染疫風險！

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