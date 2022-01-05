桃機染疫清潔員「連5天到金嗓歌友會」！足跡曝2賣場、2市場入列

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園機場清潔員、防疫計程車司機群聚感染擴大，今（5日）再增1名清潔員確診，累計5例。對此，桃園市府稍早也公布其中4名染疫清潔員的足跡，其中有個案連續5天都前往金嗓歌友會（110/12/29-111/1/2），另外還有去過大潤發平鎮店、家樂福中壢店、忠貞市場、中北黃昏市場等地，並搭乘過中壢客運112S號公車。

桃機群聚案目前累計5例本土確診，分別是4名清潔員（案17230、17238、17239、17266），以及1名防疫計程車司機（案17240）。指揮中心指出，經基因定序，案17230、案17240現確認感染的是Omicron變異株。

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▲桃機群聚確診清潔員足跡圖。（圖／翻攝桃園事，點圖可放大）

對此，桃園市衛生局今（5日）公布4名清潔員的足跡，曾於110年12月29日至111年1月2日前往金嗓歌友會；12月30日至31日上午搭乘中壢客運112N號公車往忠貞市場方向；12月30日至31日下午搭乘桃園客運112S號公車往金鋒市場方向；111年1月1日16：35-17：21前往家樂福中壢店；1月2日18：00前往金翔鴻麵包店；1月3日08：15-09：20前往弘爺漢堡冠柏店，09：00-10：00前往忠貞市場，11：00-12：00前往大潤發平鎮店，16：10-16：20前往懷仁大藥局，16：25-16：50前往中北黃昏市場，21：15-21：19前往百年神仙蛋糕；1月4日11：45前往中華電信內壢忠孝服務中心。

衛生局表示，案17266平常搭乘八德線交通車，因看診復健需求，曾於12月25日至1月4日改搭中壢線交通車，原未列在原本交通車乘車名單中，因曾與案17230、17238、17239共乘交通車。案17266於1月4日至龍岡大操場天幕社區採檢站採檢後確診，Ct值為16，症狀有包括乾咳、喉嚨不適等現象，同住兒子已於1月5日凌晨至部立桃園醫院採檢，檢驗結果為陰性，目前已匡列隔離，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作，目前也正在進行中。



衛生局強調，民眾如曾出入上述場所，請於1月18日前自我健康監測，監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。

▼桃機群聚案關聯圖。（圖／指揮中心提供）