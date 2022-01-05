遭機器捲入！她指節「只剩皮連著」　手術重建免斷肢命運

▲高雄女手指遭機器捲入，左手食指險斷指。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名52歲李姓女子在工業區上班，因為操作機具不當，導致右手指被機器捲入，指節前三分之一只剩一層皮連著，甲床、骨頭、血管、神經都已經受損，經送至小港醫院緊急安排手術，術後積極復健，約1個月就恢復良好，不僅恢復外觀也保全知覺。

收治病例的小港醫院整形外科醫師徐詣表示，李姓女子的左手食指遭機器捲入，造成遠端指頭嚴重撕裂傷，原以為僅是指甲受傷，殊不知遠端指節前三分之一只剩一層皮連著，甲床、骨頭、血管、神經都已經受損，因此緊急安排顯微血管重建手術，術後持續努力復健，不僅保全手指知覺與外觀，李姓女子也表示感謝院方及時搶救，避免斷肢的命運。

▲李女經手術重建救回指頭，開心與醫師合照比YA。（圖／記者許宥孺翻攝）

徐詣表示，以李女為例，在遠端指節血管約莫0.5mm，屬於超級顯微外科的範疇，這個大小在平整血管要做血管吻合都屬於相當困難，該傷口則是經過外力壓砸、拉扯，要完成血管重建更是難度非常的高，幸虧術中有發現一條很細小的動脈，手術時先清創把受損組織清除，再重新釘好切斷的指骨、修復甲床，再以顯微手術進行難度最高的血管及神經接合。

徐詣說，手術接合是一項挑戰，術後觀察也是一大重點，這類型的斷指因為血管太小，通常只有一次接合的機會，保全食指最大功能是醫療團隊的首要任務，這位患者因為手指遠端找不到靜脈接合讓動靜脈血循環，利用甲床放血，並給藥以避免手指腫脹壞死，經醫護人員悉心照顧後，手指成功救回。

徐詣提醒，李女的案例為一個不完全性的斷指，幸虧及時搶救，手指才成功救回，若遇到的是完全性的斷指，尋獲到斷肢部位，應用浸泡過乾淨生理食鹽水的濕紗布或手帕包好，放在塑膠袋內，保持濕潤及清潔，最後再置於冰水中。

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