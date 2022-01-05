社福婦幼團體支持「無菸世代」　籲政府全面禁售紙菸

▲社福婦幼團體支持「無菸世代」，呼籲政府全面禁售紙菸。（圖／新北市家長志工協會提供）

記者許敏溶／台北報導

紐西蘭政府計劃今年通過新法令，從2027年開始，14歲或以下者將終身禁止購買紙菸，六個社福及婦幼團體今（5日）召開記者會，手持「禁售紙菸、守護孩子」等標語，一起支持「無菸世代」，並讓小孩用安全剪刀剪斷模型紙菸，希望行政院長蘇貞昌能比照紐西蘭全面禁售紙菸，為國人守護健康。

為了下一代的健康，包括新北市家長志工教育成長協會等6個社福及婦幼團體，今天在台北市舉行記者會，表達「拒絕二手菸害、儘速修法」立場，現場還有3位媽媽，今天還帶幼兒出席，讓小孩用安全剪刀剪斷模型紙菸，希望行政院將台灣打造成「無菸之島」，最起碼將14年未修的《菸害防制法》修正案送進立法院審查。

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▼媽媽帶著小孩剪斷模型紙菸，呼籲政府全面禁售紙菸。（圖／新北市家長志工協會提供）

紐西蘭在去年底宣布啟動「2025年無菸行動計畫」，力圖打造無菸世代，目標在2025年之前，將紐國吸菸人口降低在5%以下，並計畫今底前立法通過禁止下一代吸菸，新法預計2027年實施，屆時14歲以下青少年將終身不得合法購買香菸。

婦幼代表、新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍指出，紐西蘭政府去年宣布將通過全面禁止購買紙菸命令，成為全球打擊菸草業最嚴厲國家之一，在新禁令實施後，禁止購買的最低年齡將逐年往上提高；就算目前紐國合法購買紙菸的最低年齡為18歲，但新法開始執行後，現在還能購買紙菸的年輕人數年後也將被禁止買紙菸。



其他與會社福團體和媽媽們認為，台灣應比照紐西蘭，讓青少年遠離二手菸害，政府也有義務為孩子的未來守護健康，希望行政院長蘇貞昌比照紐西蘭進行全面禁售紙菸，將台灣打造成一個「無煙之島」，為創造「無菸世代」跨出重要的第一步。