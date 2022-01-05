　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社福婦幼團體支持「無菸世代」　籲政府全面禁售紙菸

▲▼社福婦幼團體支持「無菸世代」，呼籲政府全面禁售紙菸。（圖／新北市家長志工協會提供）

▲社福婦幼團體支持「無菸世代」，呼籲政府全面禁售紙菸。（圖／新北市家長志工協會提供）

記者許敏溶／台北報導

紐西蘭政府計劃今年通過新法令，從2027年開始，14歲或以下者將終身禁止購買紙菸，六個社福及婦幼團體今（5日）召開記者會，手持「禁售紙菸、守護孩子」等標語，一起支持「無菸世代」，並讓小孩用安全剪刀剪斷模型紙菸，希望行政院長蘇貞昌能比照紐西蘭全面禁售紙菸，為國人守護健康。

為了下一代的健康，包括新北市家長志工教育成長協會等6個社福及婦幼團體，今天在台北市舉行記者會，表達「拒絕二手菸害、儘速修法」立場，現場還有3位媽媽，今天還帶幼兒出席，讓小孩用安全剪刀剪斷模型紙菸，希望行政院將台灣打造成「無菸之島」，最起碼將14年未修的《菸害防制法》修正案送進立法院審查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼媽媽帶著小孩剪斷模型紙菸，呼籲政府全面禁售紙菸。（圖／新北市家長志工協會提供）

▲▼社福婦幼團體支持「無菸世代」，呼籲政府全面禁售紙菸。（圖／新北市家長志工協會提供）

紐西蘭在去年底宣布啟動「2025年無菸行動計畫」，力圖打造無菸世代，目標在2025年之前，將紐國吸菸人口降低在5%以下，並計畫今底前立法通過禁止下一代吸菸，新法預計2027年實施，屆時14歲以下青少年將終身不得合法購買香菸。

婦幼代表、新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍指出，紐西蘭政府去年宣布將通過全面禁止購買紙菸命令，成為全球打擊菸草業最嚴厲國家之一，在新禁令實施後，禁止購買的最低年齡將逐年往上提高；就算目前紐國合法購買紙菸的最低年齡為18歲，但新法開始執行後，現在還能購買紙菸的年輕人數年後也將被禁止買紙菸。

其他與會社福團體和媽媽們認為，台灣應比照紐西蘭，讓青少年遠離二手菸害，政府也有義務為孩子的未來守護健康，希望行政院長蘇貞昌比照紐西蘭進行全面禁售紙菸，將台灣打造成一個「無煙之島」，為創造「無菸世代」跨出重要的第一步。

ET快訊
假貴婦月租8萬豪宅爽住2年多　房東「屋太多」查帳才知只繳1個
外資指「台股恐高低震盪4000點」　看好這八檔個股
重機遭後車狂叭：機車怎能佔用車道！　2人爆衝突互毆
快訊／機車雙載2女　遭聯結車輾斃雙亡
黑道老大動手術「老鷹變小雞」！　怒派小弟刺殺護理師
矽谷人妻遭偷吃背叛！　小三辣照曝光
酒駕撞碎1家4口　阿嬤現身「泣不成聲」哭趴桌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／桃機群聚再+1「感染源追查結果」 陳時中最新說明

不想婆婆跟！新婚人妻「挑這2天出遊」尪怒了　網也鞭：妳白目

連2起泰國郵包藏非洲豬瘟香腸！　應變中心：該國自稱非疫區

小豬別怕！郵包查獲非法豬肉製品暴增529件　農委會3招保台灣香腸

攤商確診忠貞市場23里擴大消毒　鄭文燦：建立防火牆控制疫情

公婆默認老公外遇生子　超會賺正宮霸氣嗆：尪送妳，房子別肖想！

社福婦幼團體支持「無菸世代」　籲政府全面禁售紙菸

「上供10個月年終」妻看新聞才知領40個月　逼老公掏錢！網砲翻

武陵農場櫻花季2月中開跑　單日限6000人入場！ 客運門票明起開搶

【廣編】彩繪李火增線上攝影展　手工上色還原時代氛圍

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

LIVE／桃機群聚再+1「感染源追查結果」 陳時中最新說明

不想婆婆跟！新婚人妻「挑這2天出遊」尪怒了　網也鞭：妳白目

連2起泰國郵包藏非洲豬瘟香腸！　應變中心：該國自稱非疫區

小豬別怕！郵包查獲非法豬肉製品暴增529件　農委會3招保台灣香腸

攤商確診忠貞市場23里擴大消毒　鄭文燦：建立防火牆控制疫情

公婆默認老公外遇生子　超會賺正宮霸氣嗆：尪送妳，房子別肖想！

社福婦幼團體支持「無菸世代」　籲政府全面禁售紙菸

「上供10個月年終」妻看新聞才知領40個月　逼老公掏錢！網砲翻

武陵農場櫻花季2月中開跑　單日限6000人入場！ 客運門票明起開搶

【廣編】彩繪李火增線上攝影展　手工上色還原時代氛圍

《華燈》江瀚不怕被罵渣男！鳳小岳提供兇手「2線索」全場驚呼

Yeri甩鄰家女孩形象「透視內衣上陣」！　太敢穿網吃不消：全團最辣

隱身台中山上的「粉紅仙境」！梅花大面積夢幻綻放　最美賞花期曝光

巧克力貴賓散步當「考駕照」8秒走超直　媽笑曝：沒白線會像喝茫

台股創新高後拉回震盪！鴻家軍竄起撐盤　指數小跌26點收18499

雲林驚傳2月大男嬰被棄育幼院門口　單薄衣物遮身冷風中哭斷腸

沖繩第6波疫情！確診倍數激增估達600例　恐再進入「準緊急事態」

模特汪吐「厚切牛舌」洗鏡頭　網見粉嫩油花嗨喊：是A5和牛！

Google挺鴻海衝元宇宙！樺漢死守漲停價　創近年新高

LIVE／桃機群聚再+1「感染源追查結果」 陳時中最新說明

生活熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

日本認證台恐有規模8.0強震

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

露營夯在哪？他試2次崩潰　網曝心酸原因

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

即／桃機新增1清潔員確診　家住中壢

美國妹2理由來台灣教書　3個月後老爸後悔了

武嶺「長腿正妹呆站1hr」鄉民狂盯！結局驚呆了

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

業績都達標仍被資遣　網點破真相

周三水氣報到　降雨區域一次看

今起打疫苗可領200元禮券！

男星妻竟跟前總統有親戚關係　「四萬換一元」就是他策劃

更多熱門

相關新聞

北市「線上線下混班」最新計畫曝

北市「線上線下混班」最新計畫曝

台北市長柯文哲拋出開學後採「5人到校、20人線上」上課模式，引發各界討論，台北市教育局今（19日）下午表示，借鏡英國及芬蘭等國外防疫經驗，研議9月開學分流指引及配套措施，目前處於計畫研議階段，後續將儘速徵詢校長協會、教師會及家長團體代表意見，俾博採諏諮，以利政策規劃及執行。

一半學生不敢到校！教團籲：全國應一致停課

一半學生不敢到校！教團籲：全國應一致停課

家長團體委員會外喊話潘文忠萊豬滾出校園

家長團體委員會外喊話潘文忠萊豬滾出校園

家長怒轟：誰敢請防疫照顧假

家長怒轟：誰敢請防疫照顧假

家長代寫備審資料成範本　成大回應了

家長代寫備審資料成範本　成大回應了

關鍵字：

無菸世代家長團體新北市家長志工協會

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

日本認證台恐有規模8.0強震

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面