北市「線上線下混班」最新計畫曝　國高三到校採實體組

▲北市教育局強調，疫情發展尚未明朗，後續將視實際狀況滾動修正。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

台北市長柯文哲拋出開學後採「5人到校、20人線上」上課模式，引發各界討論，台北市教育局今（19日）下午表示，借鏡英國及芬蘭等國外防疫經驗，研議9月開學分流指引及配套措施，目前處於計畫研議階段，後續將儘速徵詢校長協會、教師會及家長團體代表意見，俾博採諏諮，以利政策規劃及執行。

教育局說明，目前國民施打疫苗尚未普及，相較109學年度於期末停課，110學年度開學期間如仍處於疫情嚴峻全國停課狀態，新生及重新編班學生將面臨新學校、班級適應問題，教師亦須與從未謀面學生與家長進行班級經營之挑戰。

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▲▼北市學生上課分流模式。（圖／北市府提供）



教育局接著指出，因此，正針對上開情勢，預擬開學分流到校學習方案（例如國九、高三到校採實體組、同步組等分流模式；其他年級採A組到校實體上課、B-D組以居家同步、非同步上課等），教學上仍採居家遠距教學為主，開放部分學生到校實體上課，將以有基本照顧需求學生或父母雙方均為一線防疫人員者為優先，另其他有需求學生將以班群方式分組輪流到校，到校學生以年級、班級分流為原則成立防疫隔離圈（防疫泡泡），規劃活動區域及動線，以確保校內人員最小接觸。



教育局表示，在教學上，學生除了以同步、非同步方式線上遠距教學與實體上課外，也正錄製國中小各科公播版本影片，以利低年級學生或因個別因素無法線上學習、到校學習者透過電視進行學習。

▲國九、高三到校採實體組、同步組等分流模式。（圖／北市府提供）



教育局強調，因疫情發展尚未明朗，後續將視實際狀況滾動修正，並提醒學校應將疫情下遠距教學視為教育新常態，提前做好相關準備，超前布署，教育局也將於暑假提供教師必要線上增能及資源。