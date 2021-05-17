一半學生不敢到校！家長氣「能開玩笑？」　教團籲全國應一致停課

▲台北市環保局在學校消毒畫面 。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情爆發，雙北市今（17日）稍早宣布高中以下明天起停課至5月28日，不過面對疫情不停爆，許多家長跟教育團體不滿，早呼籲要一致性停課，但雙北學生今早冒著風險進校，才宣布明起停課，多位家長已焦慮到不行，呼籲政府接著要趕快宣布全國性停課，才能真正阻絕病毒擴散。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，站在家長立場會很焦慮，尤其雙北前幾天不少家長大聲疾呼要全面停課，因「疫情真的不是開玩笑」，每天都有超過百例確診案例，只有儘早全面停課才對，雖指揮中心確實有自己專業考量，但有疫情，學校理論上就要改採線上教學，最好研議全國一致，不只雙北，很多縣市家長團體都在反映此事。

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彭淑燕表示，雖國教署有說學生可以請假不用去上學，也不會有任何出缺勤紀錄，然部分家長會擔心，學習會有落差還是讓孩子去學校，現在更面臨家長防疫假該如何落實，假設雙薪家庭，要怎麼讓12歲以下不能單獨在家，這是全國面臨的困難，即便如此還是認為，短時間一、兩週全國都要有一致動作，才能讓疫情趨緩，及早做是成本最小的，否則後面要付出更大的成本。

▲有家長不滿認為，雙北明天起高中以下停課宣布的太晚。（圖／記者李毓康攝）



台北市天母某國小校長向《ETtoday新聞雲》表示，今天早上平均每班就有8至10位學生請假，雖學校有做好全面停課準備，包括線上學習、實體補課等計畫，但若沒有一致停課，會憂心假設學校超過一半的人數請假，只剩不到一半的學生在教室上課，導致請假的小孩在家不能學習，在學校的師生同時受影響。這名校長更點出若真的都停課，最麻煩的不是後續補課，而是雙薪家庭的孩子誰要照顧？這些都要有配套措施。

《ETtoday新聞雲》掌握到台北市多間國小今早學生請假狀況，有學校指出，截至目前統計全校就有90位學生沒到校，其他照常全程戴口罩上課。而不少學校都提到，每班至少都有超過10、15人以上學生家長都幫小孩請假。有雙北家長怒批，這種事不能開玩笑，疫情也不是現在才爆發，但政府卻慢半拍等小孩去學校了，才宣布明天起一致性停課，難道今天去學校的小孩就要冒生命安全？已經緊張到不知道怎麼辦。