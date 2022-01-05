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我駐尼加拉瓜大使「一斷交就入籍」　黃奎博：兩岸關係惡化嚴重

▲▼政大外交系副教授黃奎博。（圖／不演了新聞台YT）

▲政大外交系副教授黃奎博。（圖／不演了新聞台YT）

記者徐政璿／台北報導

台尼斷交後，前駐尼加拉瓜大使吳進木獲尼國國籍且未歸國，引發外交圈一片譁然。對此，政大外交系副教授黃奎博分析，事實上，外交人員退休留在當地不是沒有問題，關鍵在於兩岸關係惡化嚴重，這次正好是在斷交的節骨眼上。

尼加拉瓜去年12月宣布與我國斷交，奧蒂嘉政權甚至沒收我國館產擬轉贈大陸，而我方前大使吳進木，也在兩國斷交後隔天入籍尼加拉瓜，甚至成為尼加拉瓜榮譽國民，遭外界質疑「叛國」。

黃奎博表示，吳進木跟尼加拉瓜關係良好，總統奧蒂嘉是看在吳進木的面子上，沒和中華民國斷交，吳進木在去年9月28日始獲准辭職，理論上辭職批准那一天，就變成一介平民，只能說在吳進木那任內，跟奧蒂嘉關係好，把外交關係維持下來，吳進木一離開，奧蒂嘉就直接翻臉。

黃奎博指出，事實上過去兩岸外交戰，尤其是在1949年前後，很多外交人員就直接變成當地平民百姓，如AIT前處長司徒文（ William A. Stanton）退休之後留在台北美國學校教英文，荷蘭前駐台代表胡浩德（Menno Goedhart）也曾在退休後，留在台南2年。

「不是大使問題，是兩岸問題搞壞了！」黃奎博抨擊，在兩岸惡化的大結構下，就算派出最強的大使去，還是會的斷交 ，外交部長吳釗燮真的要檢討。

黃奎博表示，蔡政府上任5年斷交8國，台灣友邦僅剩14國再創歷史新低，常常是因為外交政策抓捏不好，例如這次尼加拉瓜11月7日舉行總統大選，外交部竟呼籲尼國政府應遵循民主機制，怎麼會用頤指氣使的態度？這是把外交思維內政化，外交策略要檢討。

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