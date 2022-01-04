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前大使吳進木獲尼國國籍遭轟叛國　王定宇籲迷途知返：否則不道德

▲▼立法院外交國防委員會 王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

尼加拉瓜與我國斷交後，前駐尼大使吳進木獲尼國國籍且未歸國，遭民進黨前立委林濁水質疑叛國，外交部後說明，吳去年已申請退休獲准。對此，民進黨立委王定宇今（4日）受訪痛批，「非常不應該、應該被國人譴責」，呼籲吳進木迷途知返，回到台灣說明這些事情，否則不僅凸顯他在職業倫理上毫無道德，作為一名前外交官，也會被人家瞧不起。

尼加拉瓜去年12月10日與我斷交，尼國政府隔日授予吳進木夫婦尼加拉瓜國籍，表示吳進木擔任大使期間，對尼國社會、經濟和科技等方面貢獻良多，也增進兩國的外交關係和情誼，卻遭林濁水質疑「叛國」。

外交部發言人歐江安昨天說明，吳進木是在去年9月28日因個人生涯規畫申請退休獲准，已於11月17日離任，並辦妥退休離職手續，他曾向外交部表示，因其太太的健康因素，目前暫時無法返回台灣；就此，外交部長吳釗燮已於去年12月23日在立法院應詢時做出說明，目前外交部沒有進一步評論。

王定宇今天上午受訪表示，吳進木在台灣和尼加拉瓜外交生變前夕，快速辦理退休，退休之後又在台尼斷交之際，馬上取得尼加拉瓜國籍，而且留在當地不回台灣；他批評，作為一名擔任指揮官角色的外交官、大使，吳要盡的責任是為台灣國家利益，為台灣的外交利益斡旋，但是看他在尼加拉瓜和台灣斷交前夕的動作，「這樣的行為在職業倫理上是毫無道德，且在國家利益上應該被質疑」。

王定宇說，建議吳進木應該回台灣一趟，至少對培養、栽培過自己的國家表達基本的責任感和效忠，如果他仍滯留尼加拉瓜不歸，除了顯示他毫無職業道德，作為一名大使，在職期間是否盡心盡力維護國家利益、國家機密，都令人質疑，而相關單位對於這樣的行為，是否應先扣除他的退休金，或者在法律上予以追訴，其尊重相關單位的研究。

民進黨立委許智傑則緩頰說，吳進木擔任大使期間，長年為台灣外交打拚，有功勞也有苦勞，外交部亦說明因為大使太太健康因素暫時無法返台，雖然他已經退休，但畢竟尼國與我國斷交後，還讓中國侵占我國使館，事關重大，這種違法蠻橫行為，台灣絕對吞不下這口氣，也希望吳能向尼國表示抗議，並向我國政府說明始末。

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