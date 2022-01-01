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中國駐尼加拉瓜大使館復館　尼國外長：兩國關係如兄弟一般

▲▼ 中國駐尼加拉瓜大使館舉行復館儀式 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲ 中國駐尼加拉瓜大使館舉行復館儀式 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國駐尼加拉瓜大使館於當地時間2021年12月31日中午，在該國首都馬那瓜舉行復館儀式，現場逾百人出席。此次是尼加拉瓜時隔31年，第二次與中華人民共和國建交。

據《央視新聞》報導，復館儀式出席人士包括尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada）、總統顧問勞雷亞諾·奧爾特加等該國各界代表，以及中國政府代表於波、中資企業、華僑華人代表等百餘人。儀式上舉行了升中華人民共和國國旗、奏中華人民共和國國歌和中國駐尼使館正式揭牌等活動。

據法新社報導，蒙卡達在儀式上指出，「尼加拉瓜歡迎你們。我們確信，在兩國如兄弟般的關係中，都會有成功的未來和勝利。」

▲▼ 中國駐尼加拉瓜大使館舉行復館儀式 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲儀式現場 。（圖／翻攝自央視新聞）

據悉，自中華民國1911年成立及至後來兩岸分裂，尼加拉瓜長期承認中華民國為中國的合法代表。1985年12月7日，尼加拉瓜首度與中華民國（台灣）斷交，與中華人民共和國建立外交關係，彼時由奧爾特加（Daniel Ortega）執政。

1990年，奧爾特加競選落敗而卸任，繼任的總統查莫羅政府1990年11月6日宣佈與中華民國建交，中華人民共和國因此在3日後與之斷交。2021年12月9日尼加拉瓜宣佈與中華民國斷絕外交關係，並與中華人民共和國復交。

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