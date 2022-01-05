29歲男愛上51歲女！裝闊花光「爸媽百萬棺材本」　大媽淚：我是受害者

▲大媽堅稱，自己才是受害者。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

現代人觀念開放，年齡差距已不足為愛情的距離，不過無論相差多少歲數，選擇另一半前都要睜大眼睛。大陸河南一名男子愛上了大自己21歲的女友，結果把父母的棺材本48萬人民幣（約新台幣207萬元）全花光，之後女方開始避不見面，男子竟以死相逼。

根據《中國報》報導，河南一名29歲男子小華（化名）個性內向，感情生活一直處於空白狀態，大學畢業後就到城市工作，沒多久就遇到一名離婚的51歲大媽，不顧相差21歲的距離，2人隨即展開熱戀。小華認為，自己的愛情早已超越了年齡。

小華在交往期間對女友相當大方，也時常帶著對方四處遊山玩水，短短2年就花光父母48萬人民幣（約新台幣207萬元）存款，自己的12萬人民幣（約新台幣51.9萬元）存款也揮霍一空。父母得知後崩潰表示，不僅給兒子買房的錢沒了，連自己的棺材本也沒了。

事後大媽開始避不見面，小華因此使出一哭二鬧三上吊戲碼。對此大媽堅稱，「我才是受害者。」甚至直接表明，「我並不喜歡他，花錢是他自願的，要還不可能。」

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