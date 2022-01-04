上廁所遭男友丟包休息站2小時！妙齡女哭訴：差點就暈倒了

▲女子委屈說「我只是去上了個廁所」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸貴州省畢節市近日發生一起讓人哭笑不得的事件，1名妙齡女子和男友出遊，途中經過休息站時下車上廁所；豈料，返回後竟發現男友已經不見人影，事後才在民警的幫助下，聯絡到男友回來接她。

根據《人民網》報導，1名女子表示，自己近日和男友駕車外出遊玩，經過一處服務區時，兩人停下來休息，自己將隨身物品留在車上便下車去上廁所。豈料，短短幾分鐘的時間，當她再度回到男友原本停車的地點時，卻發現自己竟被對方丟包，當場傻住。

女子因沒有手機，只能在原地等待男友發現自己不見了回來找人，沒想到一等就是兩個小時，又冷又餓的她無奈之下只得報警。女子被員警帶回派出所，在暖爐前帶著哭腔，委屈說道，「我差點就暈過去了，我又沒有手機，我只是去上了個廁所。」員警見狀也加以耐心勸導撫慰，並替女子聯絡男友回來接人。

新聞曝光後，許多網友紛紛留言，「確定是真的忘了嗎」、「這種直接成為前男友更合適」、「故意的吧」、「民警很暖，單身嗎」、「這是故意要分手的吧」、「這根本沒把女友放心上，兩個小時都沒察覺到女友丟了？」

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