妹妹腦死垂危！她臨時向主管請假...被刁難：怎麼2小時前才講

▲辛克斯的妹妹性命垂危。（圖／翻攝自Tik Tok／hillary.zinks）

圖文／CTWANT

在職場上工作，如果遇到家人有突發狀況要臨時請假，通常主管都會通融放行，但在美國就有一名女子，日前接獲妹妹性命垂危、呈現腦死狀態的通知，臨時向老闆請假，但她的其中一個老闆卻處處刁難，還反問她「怎麼上班前2小時前才告訴我」，似乎暗指她在找理由不想上班，面對雇主這樣為難的對話，曝光後讓百萬網友都氣憤。

來自新墨西哥州的辛克斯（Hillary Zinks），本身有兩份工作，一份是在餐廳工作，一份是在電影片廠擔任特效化妝師。請假當天，她在片場工作時，先是接到家裡打來的緊急電話，說妹妹處於腦死的昏迷狀態，隨時都有可能死去，要她快回家。

後來辛克斯臨時跟片場請假離開，片場的老闆表示理解，並請她趕快回家，還安慰她說：「跟她的家人在一起，因為這個世界上沒有值得你遺憾一生的工作。」

後來辛克斯在前往拉斯維加斯的醫院路上，再傳訊息通知另一份餐廳工作的主管，告知她等下沒辦法去上班了。當時辛克斯在訊息寫到：「我不得不開車去內華達州，因為我妹妹在醫院裡奄奄一息。我回來後會通知你，什麼時候可以回去工作，我很抱歉讓你在這個周末人力吃緊。」

但辛克斯的餐廳主管回覆，卻讓她非常傻眼，餐廳主管表示：「我理解了，對於你經歷的事情感到抱歉。但我很好奇，為什麼你到上班前兩小時，才來通知我？」

辛克斯對此則回覆：「我無法預測未來，死亡沒有時間表。」並補充自己的車程比較長，抱歉無法提早說明。沒想到這時餐廳主管又回了一句：「就像我說的，我對你所經歷的事情充滿同情和悲傷。不過，我們今天有50名客人，但只有兩名預定的員工輪班，妳的臨時請假，會讓今天的同事感到困難。」

辛克斯聽到主管這席話，徹底被激怒，並回覆：「我不在乎這50名客人，或其他人今天要多努力工作。如果你這麼擔心，就穿上服務生的衣服，而不是告訴我今天會很難熬。」

後來辛克斯認為，這位餐廳主管會這樣對她說，要不就是不同情她，要不就是認為她在撒謊，於是她決定傳離職信給主管，表示想離開這家毫無同理心的餐廳，但她隨後表示，自己後來收到了一個高級主管的道歉，那位當初刁難她的主管，已經離開那家餐廳。

延伸閱讀

▸ 護理師染新冠命危 醫拔管前「高劑量威而鋼」催落去…竟然救回了

▸ 影后官宣婚訊卻是鬧烏龍 就連「巨石強森」都被戲耍

▸ 日攝影師捕捉奇景 「通往天空之路」驚艷12萬人