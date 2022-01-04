買螃蟹遭婆婆攔截！「挑大隻送大姑」　人妻氣問反當街被罵小氣

▲一名人妻幫朋友捧場買了螃蟹，沒想到送到家時被婆婆攔截且挑大隻的裝給大姑。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近期是螃蟹盛產的季節，就有一位人妻幫朋友的老公衝業績，一次訂了12隻三點蟹，沒想到送到家後竟然被婆婆攔截收下，等到她回家後發現螃蟹竟然已經少了一半，一問之下才發現婆婆提前裝起來要給住在附近的大姑，讓她當場氣到打給老公大哭訴苦，但婆婆一聽到就站在門口大罵她小氣，聲音更大到讓鄰居都跑出來看熱鬧，讓她超羞恥，所幸大姑主動傳訊息道歉，才讓整件事情落幕。

一名人妻在爆料公社APP匿名公社發布一篇貼文，她表示為了幫朋友賣海產的老公衝業績，於是自掏腰包訂了12隻當季盛產的三點蟹，有天她接到貨運司機送貨電話，她立刻衝回家深怕活蟹沒有處理好死掉就不好，沒想到衝回家過程不到10分鐘，竟然被婆婆代收且裝走一半的螃蟹，還裝挑大隻的裝。

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▲人妻氣問為何沒有經過她同意，沒想到婆婆卻當街大罵她小氣。（示意圖／好時好物提供）

她回家後發現婆婆裝走她的螃蟹，立刻向婆婆詢問，此時住在隔壁巷子的大姑也來了，原來是婆婆裝螃蟹要分給大姑，但卻沒有先問對方就直接裝走，更直接對她說「訂這麼多，分幾隻給大姑又沒關係」，讓她聽完一肚子火，氣到回嘴「這是我訂的，要分也該跟我說吧，而且還都挑大隻的拿是怎樣」。

大姑發現情況不對就走掉，結果婆婆還是拿著螃蟹追上去，硬塞螃蟹給女兒，還叫對方不要理買螃蟹的人妻，讓她氣到邊哭邊打電話給老公，婆婆一看到就站在門口大罵她小氣，連幾隻螃蟹都不分給大姑，聲音大到鄰居都跑出來看熱鬧。

老公則是在電話中安慰她，等下班回家他再處理，就在人妻邊哭邊騎車回公司途中，大姑打來並傳簡訊來道歉，大姑表示「對不起，不知道螃蟹是你訂的，我媽太不懂事，袋子的螃蟹腳都斷了，也不好意思還給她」，大姑也匯了1500元轉到她戶頭，才讓她的心情平復。

不少網友看完事情的經過後，也紛紛留言大讚「幸好大姑很明理」，也認為「婆婆也太霸道」、「下次就說是同事訂的，叫婆婆賠錢嚇她一次」、「幸好大姑沒有站在婆婆那邊」、「老公跟大姑都做的不錯，整個家都站在婆婆那邊就崩潰了」。

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