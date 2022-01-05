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日本「確診Omicron」累計逾千例　18都府縣疑社區傳播

▲▼日本Omicron疫情。（圖／路透）

▲日本的Omicron疫情疑似在18都府縣社區傳播。（圖／路透） 

中央社記者楊明珠東京4日專電

日本偵測到的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例累計達1192例，18都府縣疑似發生社區傳播。

日本讀賣新聞報導，日本境內Omicron確診病例以及機場檢疫查到的確診病例累計共1192例。日本自從去年11月30日發現第一個確診病例後，各地疫情有擴散情況，地方自治體（都道府縣市區町村）、醫療機關加強警戒中。

讀賣新聞社統計指出，截至去年12月30日，Omicron確診病例共500例，但到1月4日為止，30都道府縣Omicron確診病例逾1000例，其中18都府縣疑似發生社區傳播。

東京都今天宣布新增Omicron確診病例8例，年紀在10至50多歲之間，8人都未能釐清感染途徑，被視為社區傳播。東京都累計Omicron確診病例共55例。

大阪府新增Omicron確診病例58例，累計共145例。老人安養中心、大阪府立高中發生群聚感染，約10至20人感染。

沖繩縣新增Omicron確診病例47例，累計共135例。原本是以駐沖繩美軍基地相關人士確診為主，但目前以與美軍基地無關者的確診病例較多。沖繩縣認為，一開始是美軍相關人士確診Omicron，後來發生社區傳播，加上過年期間民眾活動較為活絡，疫情急速擴大。

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