快訊／台商解隔返家染Delta　北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

記者袁茵／台北報導

北市2日增加1間防疫旅館爆出疑似群聚，皆是感染Delta病毒，分別為案16941、案17181，且後者因為檢疫期滿時陰性，直至自主健康管理期間才染疫，所以過程中曾到幼兒園接小孩，導致幼兒園停課2天。北市教育局4日表示，幼兒園84人經過篩檢後，有74人都是陰性，目前除了確診家長的幼兒需隔離至14日外，其餘幼兒於5日復課。

針對案17181於自主健康管理期確診，北市教育局4日晚間表示，個案匡列同班幼兒經一採結果皆為陰性，1月3日、1月4日停課期間，校方也通知其他班級的幼兒家長鼓勵篩檢，兩日篩檢結果共84人接受篩檢，截止4日晚間6時採檢結果有74人皆為陰性。

北市教育局指出，依據北市各級學校及幼兒園因應變種Delta病毒匡列隔離及停課指引，考量所屬的班級師生經採檢皆為陰性，除了案17181的幼兒仍需持續於隔離至14日以外，其餘幼兒皆於1月5日起復課；復課後學校仍將持續加強入校師生健康狀況監測，避免不同班級間的幼兒交叉互動，以降低園內師生受到疫情影響的風險。

關於北市3家防疫旅館疑似群聚案件，《東森新媒體ETtoday》統計，第一間是2021年12月中旬爆出的中正區某防疫旅館，共有2人確診（案16859、案16870）染Delta變異株；第二間是2021年12月下旬的另一間中正區某防疫旅館，共有3人確診（案17058、案17085、案17099）感染Omicron變異株；而第三間則是1月2日爆出的案16941、案17181感染Delta病毒，則是中山區某防疫旅館。

關於案17181境外移入，為一名30多歲本國籍男性，於2021年12月12日於中國大陸入境，2021年12月26日檢疫14天期滿，但到了自主健康管理第6天（1月1日）身體不適，使用家用快篩劑測出陽性；北市事後回溯調查，發現同間防疫旅館曾有案16941於12月22日確診，兩人房間相鄰且入住時間重疊，懷疑為旅館群聚事件。

但案17181到了自主健康管理第6天才確診，因此有和同住家人生活、外出行程，曾經去過幼兒園接送小孩、超市和早餐店。