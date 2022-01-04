Omicron入侵台灣　趙少康喊話蔡英文「趕快收心」別拚全黨救1人

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

桃園機場出現4例本土個案，其中一例確定為變種病毒Omicron，對此指揮中心今（4）日宣布成立前進指揮所，派醫福會執行長王必勝統籌，最快時間控制疫情。不過，中廣董做趙少康則則呼籲總統蔡英文「趕快收心」，不要只關心選舉拚全黨救一人。

趙少康表示，台灣最近又出現本土疫情，感染Omicron變種病毒的人就是在國門的清潔人員，實在令人非常憂心，這些第一線的防疫勇士每天都要冒著風險及壓力投入工作，守了兩年，防疫的戰線拖長，難免被病毒找到突破口，此刻防堵疫情擴散勝於責備，確實疫調、破破網才是第一要務。

趙少康指出，染疫的工作人員都完整接種2劑疫苗，相較國際間積極施打第三劑甚至第四劑疫苗，台灣的第三劑疫苗接種率只有「0.7％」，蔡政府應該盡快設法提升疫苗覆蓋率。

趙少康向蔡英文喊話「趕快收心」，不要只關心選舉拚「全黨救一人」，而是要「專心防疫救全國」，年關將近，將有大批旅客返台，是對台灣邊境防疫的一大考驗。

趙少康也提醒好朋友們，不只要「戴口罩、勤洗手」，更要讓自己 #完整接種疫苗，如果只打一劑就一定要打第二劑，符合資格者也要趕快接種第三劑，保護自己也保護他人！