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社會 社會焦點 保障人權

出借職業駕照詐領疫情補貼　阿兵哥討好「未來老闆」結果慘了

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲政府連續2年發放小客車租賃業等職業駕駛薪資補貼，業者找正在當兵的人頭冒領6萬。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

李姓小客車租賃業者，這兩年因新冠肺炎疫情影響生意，向正在當兵的施姓男子商借職業駕照，施男因退伍後想去投靠李男，欣然答應，讓李男冒名向政府詐得過去2年、共6萬元的駕駛人薪資補貼，台北地檢署4日考量2人都認罪有悔意，李男也願歸還不法所得，依詐欺等罪給予2人緩起訴處分。

據了解，施姓男子因為搭過白牌車，加入白牌車司機群組，因而興起未來靠跑車討生活的想法，2020年間當兵期間，努力考上職業駕照後，與經營自小客租賃業的李男分享，希望等退伍後，可以到李男的公司一起工作。

剛好2020年間，全台受新冠肺炎疫情影響，百業受創，政府頒布了遊覽車、計程車及小客車租賃業駕駛的薪資補貼要點，每名駕駛可獲補助每月1萬元，連續3個月，李男因為公司經營需要資金，就向施男借職業駕照，用施男當人頭向監理單位申請補助。

隔年，政府再次發放補助，這次只要是申請過的業者，就可直接獲得3萬元撥款入帳，不過稽核人員發現，補助的對象當年是個軍人，應該不能兼差開租賃車，士林憲兵隊獲報調查後，將2人都移送法辦。

檢察官調查後考量李男已經先歸還了3萬元給監理單位，並表示將會把剩下的3萬也還清，2人都坦承犯行，因此依詐欺、偽造文書等罪，處分2人緩起訴，處分期間2年，條件式各要提供60小時的義務勞務，李男另外還要繳庫3萬元。

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