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擔心鈔票沾新冠！她微波加熱消毒飄焦味　打開驚見9萬塊化成灰哭了

▲▼以色列一名老婦將紙鈔放入微波爐加熱消毒，導致紙鈔燒焦焚化成灰。（圖／翻攝自以色列央行）

▲以色列一名老婦將紙鈔放入微波爐加熱消毒，導致紙鈔燒焦焚化成灰。（圖／翻攝自以色列央行）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列一名74歲的老奶奶因為害怕鈔票可能傳播新冠病毒，於是將紙鈔放入裝有漂白水的碗中，一起拿到微波爐加熱消毒，結果導致所有鈔票燒焦，焚毀了至少1萬謝克爾（約新台幣9萬元）的現金。還好，以色列央行體諒老奶奶，願意補償她相同金額的紙鈔。

綜合外媒報導，這名老奶奶是她住的公寓的社區管理委員，負責整棟大樓的財務。某天，她受到了超過1萬謝克爾的管理費，不過因為她聽說紙鈔也有可能是新冠傳播的途徑，於是她決定為這些紙鈔進行消毒。

她將這些鈔票放在了一個塑料碗裡，倒入漂白劑，然後放入微波爐中加熱消毒。沒想到，就在她走出廚房不久後，微波爐就傳出了陣陣燒焦味，她急忙趕到廚房查看，卻發現微波爐中的鈔票已全數燒焦，有的甚至還化成了灰。

老奶奶表示，「我感到非常內疚，因為這些錢不屬於我，我真是太蠢了。我很願意賠償這些金額，但我現在也是靠微薄的養老金在過活，我的錢根本不足以支付這些錢。」無奈之下，她只好向銀行求助，希望銀行能讓她兌換部分鈔票。

幸運的是，以色列央行在衡量了情況後，願意體諒這名可憐的老奶奶，允許她兌換所有燒焦的鈔票，而這位老奶奶也許諾以後不會再犯。以色列銀行提醒，新冠病毒不是通過紙鈔或硬幣來傳播的，而且以色列的紙幣含有可以在微波爐中點燃的鐵絲，希望人們不要用微波爐加熱鈔票，以免意外發生。

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