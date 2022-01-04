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部桃新書發表見證防疫經驗　鄭文燦：盼攜手守護市民健康

▲衛福部立桃園醫院4日舉辦「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」新書發表會」，市長鄭文燦與院長徐永年為新書簽名留念。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院4日舉辦「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」新書發表會」，市長鄭文燦與院長徐永年為新書簽名留念。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

自前年底爆發新冠肺炎疫情以來，衛福部立桃園醫院扮演守護桃園防疫第一線，院方醫護人員將防疫過程收錄完整記錄編撰成「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」，4日舉行新書發表會。市長鄭文燦表示，部立桃園醫院2年來承擔防疫重大責任，兼顧守護市民健康與防疫第一線雙重腳色，展現醫護人員專業、用心與韌性令人感動，未來市府將繼續與部桃攜手合作，守護市民健康。

▲衛福部立桃園醫院4日舉辦「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」新書發表會」，市長鄭文燦與院長徐永年展示新書。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院4日舉辦「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」新書發表會」，市長鄭文燦與院長徐永年展示新書。（圖／記者沈繼昌攝）

這項新書發表會今天上午10時在部桃門診大樓舉行，除鄭文燦外，部立桃園醫院院長徐永年率領醫護團隊參與。鄭文燦指出，透過新書「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」與「撐台灣 我部桃」影像集，完整記錄寶貴防疫經驗。桃園為國門之都，在疫情期間，部桃除擴大採檢能量，也收治許多確診病患，透過獨創血漿置換術治癒許多重症病患，截至4日為止，國內新冠肺炎確診死亡人數為850人，其中桃園有27人，代表醫療團隊在重症患者照護上的用心與付出。

鄭文燦還說，部桃群聚事件讓政府進一步審視並提高醫院內感控層級，以更智慧化方式推動防疫工作。部桃團隊在克服院內群聚事件危機後，持續提升醫療設備，引進智慧防疫方案、遠距醫療、智慧量測、智慧健康管理等，讓醫院獲得更好的保護。

▲衛福部立桃園醫院4日舉辦「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」新書發表會」，市長鄭文燦為徐永年院長率領醫療團隊加油打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院4日舉辦「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」新書發表會」，市長鄭文燦為徐永年院長率領醫療團隊加油打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦也肯定部桃園醫護團隊在新冠肺炎疫苗接種工作方面，全力配合中央及地方防疫團隊專案接種計畫，在機組員、超商人員、貨運人員、教育人員等專案接種工作上貢獻重要力量，提高國內疫苗覆蓋率。市府扮演部桃最堅定的後盾，給予部桃同仁最大支持，市府與衛福部醫審會已通過部桃建置新醫療大樓計畫案，未來將增加400床病床，擴大對桃園市民健康照顧。

部桃醫院院長徐永年則感謝部桃同仁付出與奉獻，透過出版「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」一書，希望為院內同仁防疫的努力留下紀錄，作為未來推動防疫工作重要參考，共同守護市民與國人健康。

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