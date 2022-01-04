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疫情再起　鄭文燦：機場防線每位工作人員都要百分百打完第三劑

▲桃園市長鄭文燦4日受訪時指出，針對桃機人員出現確診個案，希望每道防線人員都要完成第三劑疫苗接種為目標。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦4日受訪時指出，針對桃機人員出現確診個案，希望每道防線人員都要完成第三劑疫苗接種為目標。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園國際機場出現清潔人員確診個案，市長鄭文燦中午在臉書貼文，除肯定機場工作人員為防疫工作努力付出外，並強調，機場每一道防線的工作人員，都應該要以「百分之百打完第三劑」為目標。

鄭文燦臉書內容如下：

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桃園是台灣的第一站，當飛機未落地前，桃園機場的夥伴就開始忙碌，從航管人員的降落安排、地勤人員的作業、清潔人員的消毒工作、航警保全的安檢執行、到離開機場的防疫計程車隊，大家分別站在不同的崗位，24小時全年無休，不分你我，服務全台民眾與造訪台灣的國際朋友。

隨著北半球進入冬天，病毒株的突變演化，國際疫情發展得更加嚴峻，加上農曆春節即將來到，國人返家團聚，也讓原本降載的機場變得忙碌起來。我們可以從新聞上看到，原本個位數的境外移入個案來到十位數，也讓在機場工作的團隊負擔逐漸加重。

為了因應疫情，政府針對第一線人員進行高強度的防疫措施，昨天深夜公布這名確診案例，已於去年七月底完成兩劑疫苗接種，並執行每5至7天即進行快篩檢測，最近一次於12月28日接受定期快篩為陰性。

▲桃園市長鄭文燦4日在臉書上表示，桃機人員出現確診個案，希望機場每道防線人員都要完成第三劑疫苗接種。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦4日在臉書上表示，桃機人員出現確診個案，希望機場每道防線人員都要完成第三劑疫苗接種。（圖／記者沈繼昌攝）

為強化國門第一線工作人員之防護，機場公司自去年5月起就加速疫苗施打，目前第一劑疫苗接種率達98.28%，第二劑達95.26%，目前正持續進行第三劑（追加劑）接種。我認為每一道防線的工作人員，都應該要以「百分之百打完第三劑」為目標。

桃機清潔人員確診發生後，我們針對職場、家庭、市場、學校，分別匡列了要追蹤採檢的人數，而且持續擴大匡列。針對確診足跡的忠貞市場，我們正進行清消工作並休市3天，為了讓採買民眾做好預防工作，我們也會在忠貞市場附近設3個社區採檢站，提供民眾免費採檢，今日下午就會完成3站設立。

至於因應桃機疫情部分，鄭文燦在臉書上強調，建立社區防線，桃園不會鬆懈，我們同樣會秉持即時疫調、即時匡列、即時隔離、即時消毒的精神，用最快的速度、最有效的方法來追蹤每一個確診個案。我們會努力守住防線，唯有團結齊心，才能共同對抗病毒。

鄭文燦將在下午的中央流行疫情指揮中心記者會後，以直播的方式向大家說明疫情最新資訊。

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