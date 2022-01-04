桃機驚爆清潔人員確診　鄭文燦：相關人員一律施打第三劑

▲桃園市長鄭文燦表示，針對桃機清潔人員確診案，市府團隊秉持即時疫調、匡列、隔離與即時消毒方式，追蹤每起個案。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場傳出有清潔人員確診個案，桃園市長鄭文燦4日受訪時表示，桃園市政府秉持著即時疫調、即時匡列、即時隔離以及即時消毒精神，以最快速度、最有效的方法來追蹤每一個確診個案；至於防疫車隊司機部分，目前已由桃機公司擴大採檢到700位，希望守住機場防線。忠貞市場部分，與指揮中心討論後，預計即時進行清消，下午以後將休市三天。

針對有媒體報導桃機部分有3名清潔人員確診，鄭文燦指出，我們秉持著即時疫調、即時匡列、即時隔離以及即時消毒精神，以最快速度、最有效方法追蹤每起確診個案。桃機清潔人員確診發生後，市府團隊針對職場、家庭、市場、學校，分別匡列要追蹤採檢的人數，且不斷地擴大。目前家庭部分已匡列了6名，採檢的結果都是陰性，學校部分我們預防性停課1天，指揮中心也認為學校部分的風險是較低的。在職場部分，我們已採檢了26位，也特別請桃機公司擴大協助匡列，因為清潔人員的工作區域範圍的足跡，桃機公司比較了解。

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另外，與足跡有重疊的就是防疫車隊，防疫車隊司機已採檢330位，目前預定要擴大採檢到700位，希望能夠守住機場的防線，這部分職場與防疫車隊我們希望能擴大採檢，採檢完畢確定安全了才能回去上班。

▲桃園市長鄭文燦指出，針對忠貞市場部分，下午開始清消，並休市三天。（圖／記者沈繼昌攝）

針對忠貞市場部分，我們進行了市場相關人員匡列，市府與指揮中心討論後結果，決定今天下午開始休市3天，並擴大清消。為讓採買民眾能夠做好預防的工作，如果有症狀，現在就可以到各醫院來採檢，這段時間我們在忠貞市場附近要設置3個社區採檢站，讓民眾來免費採檢，今天下午就設立起第1個，一共要設3個。忠貞市場的範圍比較大，因此要採取高強度做法，讓忠貞市場採買民眾要更安全。至於採檢部分，呼籲民眾只要有症狀都可以到醫院採檢，也可以到我們3個社區採檢站來採檢。

針對媒體詢問目前有新增的確診者，鄭文燦說，所有的確診案件由中央疫情指揮中心來統一公布，一旦有新的確診個案，我們的SOP是一樣的，會做好即時疫調、即時匡列、即時採檢、即時隔離，也要足跡、環境即時的消毒。目前機場的部分是由陸軍三三化兵群協助消毒；社區與市場的部分則由市府環保局消毒大隊來消毒。

另外，針對桃園機場擴大採檢部分？鄭文燦認為，這部分已向桃園機場公司總經理有初步交換意見，原則上還是要以防疫安全第一，因為機場的部分有防疫車隊，我們預定增加到982輛，足跡有重疊部分，現在330人已經採檢，預定要擴大到近700人，安全無虞的計程車司機才會投入營運。

至於桃園機場人員第三劑疫苗施打情況，鄭文燦解釋，桃機已經在打第三劑疫苗，已要求機場防線包括機場所有的機組人員、地勤人員、機場服務人員、外包的工作人員一律要打第三劑，且覆蓋率要百分之百，另外防疫車隊也要打第三劑，也要百分之百。防疫旅館工作人員有1000人，也要打第三劑，也是要百分之百，這部分一定要按照規範完成。目前的四道防線包括機場、防疫車隊、防疫旅館與醫院，每一道防線都一樣重要，每道防線的工作人員都要以「百分之百打完第三劑」為目標。

此外，對忠貞市場部分，鄭文燦強調，今天早上最新的決定是我們與指揮中心討論結果，怕採買民眾是不特定的，因此過中午以後會請市場休市。早上已經在這個時間，已請區公所與里長協助做下午休市準備。

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